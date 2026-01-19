ตามรอยดิจิทัลกับนิทรรศการภาพถ่ายเยาวชนในโครงการ “ODOS” ชูสัมพันธภาพไทย-จีน และความร่วมมือทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล

กลายเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์บนโลกออนไลน์ นิทรรศการภาพถ่ายเยาวชนจีน-ไทย “ตามรอยดิจิทัล : การเดินทาง 6 สัปดาห์ของฉันที่ HUST" ณ Napalai Terrace ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อยอดความร่วมมือในโครงการ ODOS Summer Camp ระหว่างมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง (Huazhong University of Science and Technology หรือ HUST) ประเทศจีน และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) จึงทำหน้าที่เป็นมากกว่าพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะ หากแต่เป็นเวทีสะท้อนมุมมองที่จริงใจของเยาวชนไทย จากประสบการณ์ในค่ายฤดูร้อนที่ HUST
นิทรรศการภาพถ่ายนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-ไทย ชูประเด็นความสัมพันธ์ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศที่กำลังก้าวเข้าสู่บทใหม่ในยุคดิจิทัล นำเสนอภาพถ่ายจากสมาร์ทโฟน vivo ของนักศึกษาไทยรุ่นแรก จำนวน 50 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 6 สัปดาห์ ณ HUST มหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของจีน ณ เมืองอู่ฮั่น ซึ่งมีจุดแข็งที่โดดเด่นที่สุดคือ “การเชื่อมโยงโลกวิชาการกับโลกอุตสาหกรรมแบบไร้รอยต่อ” เป็นเสมือนบันทึกร่องรอยดิจิทัลของชีวิตจริง เล่าประสบการณ์การเรียนรู้และการใช้ชีวิตตลอด 6 สัปดาห์ในรั้วมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ สะท้อนให้เห็นช่วงเวลาระหว่างการเดินทางแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมข้ามพรมแดนผ่านสองมุมมองที่แตกต่าง
ส่วนแรก 33 ภาพ เป็นภาพถ่ายของเยาวชนไทย ซึ่งแบ่งออกเป็นสามหัวข้อหลัก คือ “ความประทับใจในมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจง” “ช่วงเวลาในเมืองริมแม่น้ำ” และ “เรื่องราวหลังกลับบ้าน” และส่วนที่สอง ผลงานบันทึกเรื่องจริง 10 ภาพที่บันทึกภาพโดยเจ้าหน้าที่ HUST ที่บันทึกช่วงเวลาอันแสนสนุกและน่าสนใจของเยาวชนไทยในชั้นเรียน ระหว่างเยี่ยมชมบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำและทำกิจกรรมทางวัฒนธรรม ผ่านมุมมองบุคคลที่สาม เพิ่มมิติการเล่าเรื่องที่หลากหลายให้กับการเดินทางครั้งนี้ แต่ละภาพจึงไม่เพียงโดดเด่นด้านเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ในการเล่าเรื่อง แต่ยังทำให้ผู้ชมสามารถรับรู้ถึงความประทับใจและแรงบันดาลใจจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านภาพและข้อความบรรยายที่ช่วยสร้างการรับรู้สู่สังคมได้อย่างทรงพลัง
ในพิธีเปิดนิทรรศการ ได้มีพิธีมอบรางวัลผลงานภาพถ่ายดีเด่นที่มีพลังการแสดงออกและสร้างความประทับใจมากที่สุดจากภาพถ่ายทั้งหมดแก่ทั้ง 10 เยาวชน และร่วมแบ่งปันเรื่องราวและข้อคิดที่อยู่เบื้องหลังเลนส์ของพวกเขา ได้แก่
ผลงาน : ภูตะวัน รัตนญาติ (Phutawan Rattanayat)
ภาพอาคารประวัติศาสตร์สไตล์ยุโรปที่กำลังอาบแสงสีทองของยามเย็นขับเน้นให้รายละเอียดของอาคารเก่าแก่ท่ามกลางเมืองสมัยใหม่โดดเด่นขึ้นอย่างมีมิติ ผู้ถ่ายใช้การจับจังหวะที่แม่นยำ การใช้แสงที่อบอุ่น และการรับรู้อย่างลึกซึ้งต่อความงามทางสถาปัตยกรรม ถ่ายทอดออกมาได้อย่างกลมกลืนราวกับภาพที่อยู่ในละคร
ผลงาน : อชิรญาณ์ แสงโชติ (Achiraya Saengchote)
ภาพนี้ไม่ได้เป็นการบันทึกภาพนกที่อยู่ในสวนสาธารณะของเมืองอู่ฮั่นเท่านั้น แต่ยังกระตุ้นให้เกิดการคิดเกี่ยวกับเสรีภาพ ที่พักพิง การจัดการดูแลนกโดยคำนึงถึงสุขอนามัย และการอยู่ร่วมกันกับผู้คน สะท้อนทักษะการสังเกตของผู้ถ่ายที่ลึกซึ้งเกินกว่าสิ่งที่ปรากฏ ผสมผสานการถ่ายภาพกับแนวคิดทางสังคม สร้างความหมายเชิงปรัชญาที่เป็นเอกลักษณ์ให้แก่ผลงาน
ผลงาน : นันท์นภัส อนุสิทธิ์ (Nannaphat Anusit)
ภาพถ่ายมาโครธรรมชาติของหนอนสีเขียวที่กำลังคืบคลานช้า ๆ บนกลีบดอกไม้ราวกับกำลังสำรวจโลกใบเล็ก ๆ ด้วยการโฟกัสที่แม่นยำ สีสันที่ตัดกันอย่างชัดเจน ความรักที่มีต่อความงามของธรรมชาติและทักษะการสังเกตของผู้ถ่าย จึงแสดงให้เห็นทั้งความเปราะบางของหนอนและพลังแห่งชีวิตอย่างชัดเจน
ผลงาน : ไวฑูรย์ ชารีงาม (Vitoon Chareengard)
ด้วยความตั้งใจที่จะถ่ายทอดประเพณีการขอพรตามวัฒนธรรมดั้งเดิม โดยโฟกัสความคมชัดไปที่ป้ายขอพรสีแดงสีสันสดใสให้โดดเด่นเมื่อตัดกับฉากหน้าและพื้นหลังเบลอ สีแดงสดช่วยสร้างบรรยากาศที่เคร่งขรึมและเต็มไปด้วยความหวัง สะท้อนความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของผู้ถ่ายต่อสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความสามารถในการควบคุมภาพที่ยอดเยี่ยม
ผลงาน : นิธิกร อรุณศักดิ์ (Nitigon Aroonsak)
ภาพนี้ชื่อว่า “ความเหงาใต้แสงไฟ” ภายใต้การจัดองค์ประกอบที่เรียบง่าย การใช้แสงและเงาที่ตัดกันอย่างชัดเจน แต่ถ่ายทอดความปรารถนาอันแรงกล้าของชีวิตเล็ก ๆ ที่ต้องการแสงสว่าง เน้นย้ำความรู้สึกโดดเดี่ยวและความสัมพันธ์อันเปราะบางระหว่างชีวิตกับการแสวงหาที่พักพิงในโลกอันกว้างใหญ่และมืดมิด สามารถกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วมไปกับภาพได้
ผลงาน : เมธาวี จิตรตรง (Mathawee Jittrong)
การเชื่อมโยงเรื่องราวหลังจากกลับประเทศไทยและความทรงจำจากการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ด้วยภาพวิวชายหาดสวยของไทยที่ได้คืนถิ่นกินอาหารทะเลอร่อย ๆ กับครอบครัว ถ่ายทอดอารมณ์ความอบอุ่น ความพึงพอใจ เป็นใช้การถ่ายภาพมุมกว้างและสีสันสดใสในการจบธีม “เก็บความคิดถึงไว้ในใจ” ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ผลงาน : สุธาสินี ศรีเนาว์รัตน์ (Suthasini Srinaowrat)
ภาพร้านอาหารสไตล์วินเทจที่มีการตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าและของตกแต่งรุ่นเก่า เป็นการผสมผสานเอกลักษณ์ไทยดั้งเดิมกับความคลาสสิกที่ชวนให้นึกถึงอดีต สามารถสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นสบายตา สมบูรณ์ด้วยการควบคุมสมดุลของแสงและโทนสี สะท้อนถึงสุนทรียภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย
ผลงาน : อาปณัฐ เนียมประดิษฐ์ (Arpanut Neampradit)
ภาพหมู่นี้มีคุณค่ามากกว่าการเป็นภาพเซลฟี่เพื่อเก็บเป็นที่ระลึกในวันรับประกาศนียบัตรทั่วไป เป็นภาพที่บันทึกความภาคภูมิใจในความพยายาม ความทรงจำ และมิตรภาพอันลึกซึ้งของผู้เข้าร่วมโครงการที่ต่างคนต่างมาจากคนละพื้นที่ของประเทศไทย สีหน้าที่เปี่ยมสุข มีชีวิตชีวาและเป็นธรรมชาติ สื่อถึงธีม “การแลกเปลี่ยนและการเติบโต” ได้ตรงที่สุด
ผลงาน : ณัฐรดา พรหมนาค (Natrada Promnak)
เป็นภาพที่ใช้บอกเล่าสภาพชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจงได้อย่างสมบูรณ์ ในขณะที่พื้นที่อื่น ๆ เต็มไปด้วยความคึกคักในช่วงพักเที่ยง แต่สนามหญ้าหน้าห้องสมุดของมหาวิทยาลัยกลับเงียบสงบและผ่อนคลายราวกับอยู่คนละโลก ด้วยการจัดการแสงและเงาอย่างพิถีพิถัน สะท้อนให้เห็นถึงทักษะการสังเกตที่เฉียบคมของผู้ถ่ายต่อฉากชีวิตและความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์
ผลงาน : นิธินันท์ เจริญลาภศุภวัตร์ (Nitinun Charoenlapsuphawat)
เป็นการใช้ซุ้มโค้งสีแดงสด สถาปัตยกรรมที่เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมาเป็นจุดเริ่มต้น มีการเล่นสีสันสดใสและจัดวางองค์ประกอบแบบสมมาตร สะท้อนเอกลักษณ์และจิตวิญญาณเฉพาะตัวของมหาวิทยาลัยที่ผสมผสานระหว่างความดั้งเดิมและความทันสมัยได้อย่างโดดเด่น ทำให้ผลงานชิ้นนี้เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของโครงการแลกเปลี่ยนจีน-ไทยที่มีนัยยะลึกซึ้งและทรงพลัง
ภาพถ่ายทั้งหมดในนิทรรศการนี้เป็นการถ่ายด้วยสมาร์ทโฟน vivo X300 แม้จะนำเสนอในมุมมองที่แตกต่างและใช้เทคนิคที่หลากหลาย แต่รวมกันเป็นเรื่องราวที่สมบูรณ์เกี่ยวกับการเรียนรู้ มิตรภาพ การสำรวจวัฒนธรรม และการเติบโต เป็นการ “ตามรอยดิจิทัล” ที่บันทึกทั้งมุมมอง แนวคิดรอยยิ้ม และชีวิตชีวาของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของเยาวชนจีน-ไทย