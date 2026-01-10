นศ.แลกเปลี่ยนต่างชาติใส่ชุดไทย ถ่ายคลิปโปรโมต “อ่างทอง” ดันแหล่งท่องเที่ยวสู่สายตาโลก

อ่างทอง – รร. วิเศษชัยชาญวิทยาคม ร่วมมูลนิธิ AFS ประเทศไทย จัดกิจกรรม “Angthong Tourist Guide for Ancestors” ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติสวมชุดไทย ลงพื้นที่วัดม่วง–วัดขุนอินทรประมูล ถ่ายทำคอนเทนต์แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทองเป็นภาษาอังกฤษ เสริมทักษะภาษา ควบคู่การเรียนรู้วัฒนธรรมไทย
โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ วัดม่วง และวัดขุนอินทรประมูล จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนได้แต่งกายด้วยชุดไทยอย่างสุภาพ งดงาม และเหมาะสม ร่วมถ่ายทำวิดีโอคอนเทนต์แนะนำประวัติ ความสำคัญ และจุดเด่นของวัดม่วงเป็นภาษาอังกฤษ มีครูผู้สอนและนักเรียนให้การสนับสนุนตลอดการดำเนินกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร ความกล้าแสดงออก และความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวนับเป็นการบูรณาการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทองในมุมมองนานาชาติ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน