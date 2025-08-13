“สัปดาห์เสน่ห์เซี่ยงไฮ้” ในเทศกาลโคมไฟอวี้หยวนประเทศไทย ณ ไอคอนสยาม

“สัปดาห์เสน่ห์เซี่ยงไฮ้” ในเทศกาลโคมไฟอวี้หยวนประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยานแห่งการพบพานอันงดงามระหว่างแม่น้ำหวงผู่กับแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่วันนี้- 15 ส.ค. 68 ชมนิทรรศการภาพถ่าย แลนด์มาร์กสุดคลาสสิก และประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
งาน “สัปดาห์เสน่ห์เซี่ยงไฮ้” ภายใต้เทศกาลโคมไฟอวี้หยวนประเทศไทย พร้อมด้วยกิจกรรมเปิดตัว “Summer of Shanghai (Bangkok)” ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ แสงสีสุดตระการตาของโคมไฟอวี้หยวน ได้กลายเป็นสักขีพยานแห่งการบรรจบที่งดงามระหว่างแม่น้ำหวงผู่และแม่น้ำเจ้าพระยา โดยในปีนี้ถือเป็นวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-ไทย อีกทั้งเซี่ยงไฮ้และกรุงเทพฯ ยังได้เป็นเมืองพี่เมืองพี่น้อง และเทศกาลโคมไฟอวี้หยวนซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเซี่ยงไฮ้ได้เดินทางสู่ต่างแดนอีกครั้ง โดยเริ่มเปิดฉากอย่างเป็นทางการในกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน ถ่ายทอดวัฒนธรรมและจิตวิญญาณแห่งเซี่ยงไฮ้ผ่านศิลปะโคมไฟและแสงสีดิจิทัลสู่สายตาผู้ชมชาวต่างประเทศ
“สัปดาห์เสน่ห์เซี่ยงไฮ้” จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 สิงหาคม เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายใต้เทศกาลโคมไฟอวี้หยวนประเทศไทย โดยนำเสนอภาพลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้อย่างรอบด้าน ผ่านสื่อหลากรูปแบบ อาทิ วิดีโอสั้น ภาพสวยงาม จุดเช็คอินอินเทอร์แอคทีฟ การออกแบบทางวัฒนธรรมและสร้างสรรค์ ฯลฯ สะท้อนเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของเซี่ยงไฮ้ อย่างเต็มเปี่ยม พร้อมถ่ายทอดมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างสองมหานครอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้ระดับโลก “Summer of Shanghai (Bangkok)” อย่างเป็นทางการอีกด้วย โดยเปิดตัวไฮไลท์ของการท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างอบอุ่น พร้อมเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวเซี่ยงไฮ้เพื่อสัมผัสประสบการณ์อันแสนประทับใจไม่รู้ลืม
“เสน่ห์แห่งเซี่ยงไฮ้ เปล่งประกายที่กรุงเทพฯ – นิทรรศการภาพถ่ายนครเซี่ยงไฮ้” ถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของกิจกรรมภายใต้เทศกาลโคมไฟอวี้หยวนประเทศไทย นิทรรศการครั้งนี้ได้รับการวางแผนและคัดสรรอย่างพิถีพิถัน โดยหยิบยกภาพถ่ายและภาพวาดยอดนิยมจากแคตตาล็อกภาพเมืองเซี่ยงไฮ้อย่างเป็นทางการ และจากแพลตฟอร์ม “IP SHANGHAI” รวมกว่า 80 ผลงานคุณภาพของช่างภาพและนักวาดภาพทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติ โดยผลงานเหล่านี้เสมือนบทกวีภาพเคลื่อนไหวของเมืองที่ถ่ายทอดจังหวะของเซี่ยงไฮ้ที่ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลง ผ่านเลนส์ที่บันทึกไว้ในห้วงขณะ แสดงให้เห็นว่าเซี่ยงไฮ้ในวันนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยโอกาส เชื่อมโยงความฝันและอนาคตของผู้คนด้วยท่าทีที่เปิดกว้างและโอบรับความหลากหลาย โดยภาพถ่ายที่จัดแสดงในนิทรรศการเน้นไปที่สามธีมหลัก ได้แก่ “ความเปิดกว้าง” “นวัตกรรม” และ “การผสมผสาน” ถ่ายทอดภาพลักษณ์ของเซี่ยงไฮ้อย่างครบมิติ ตั้งแต่ชีวิตประจำวันอันคึกคัก ไปจนถึงแฟชั่นสุดทันสมัย และมนต์เสน่ห์ของการผสมผสานวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก ในส่วนของภาพวาด แบ่งออกเป็นสองหัวข้อย่อย ได้แก่ “แลนด์มาร์กคลาสสิก” และ “โครงการฟื้นฟูเมือง”:
แลนด์มาร์กคลาสสิก เปรียบดั่งกระดูกสันหลังของเมือง เป็นผู้เก็บรักษาประวัติศาสตร์และการสืบทอดวัฒนธรรม เช่น พิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์ที่มีประวัติยาวนานนับร้อยปี เทศกาลโคมไฟอวี้หยวนที่เปล่งแสงวิจิตร อาคารอู่คังอันสง่างาม สนามบินผู่ตงที่เชื่อมต่อทั่วโลก ถนนหนานจิงสุดพลุกพล่าน โรงภาพยนตร์คาเธ่ย์อันคลาสสิก และกลุ่มอาคาร “สามตึก” ริมหาด The Bund ที่เป็นสัญลักษณ์ของเส้นขอบฟ้าเมืองเซี่ยงไฮ้ เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงลักษณะและสไตล์ของเมืองได้อย่างชัดเจน
โครงการฟื้นฟูเมือง ถ่ายทอดเรื่องราวของการออกแบบพื้นที่เมืองและวิถีชีวิต เช่น ศูนย์สร้างสรรค์ชุมชนซินหัว พื้นที่ใต้สะพานแม่น้ำซูโจวที่ได้รับการฟื้นฟู ริมฝั่งแม่น้ำหยางผู่ที่รีโนเวตจากซากอุตสาหกรรม สวนจางหยวนที่ผสานอดีตกับความทันสมัย ท้องฟ้าจำลองเซี่ยงไฮ้ที่สำรวจจักรวาล North Bund ที่กำลังมาแรง แลนด์มาร์กใหม่สำหรับสายอาร์ต “Columbia Circle” และตลาดอูจงที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา
โดยภาพทั้งหมดนี้สื่อให้เห็นว่า เซี่ยงไฮ้สามารถรักษารากเหง้าทางประวัติศาสตร์ไว้ได้ พร้อมๆ กับเปล่งประกายชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังและศักยภาพของการพัฒนาในอนาคต
และนอกจากนิทรรศการภาพถ่ายแล้ว ในงาน “สัปดาห์เสน่ห์เซี่ยงไฮ้” ยังมีการฉายวิดีโอสั้นเกี่ยวกับเมืองเซี่ยงไฮ้จำนวน 15 วิดีโอ ภายในพื้นที่จัดงานเทศกาลโคมไฟอวี้หยวนประเทศไทย สอดประสานกับแสงไฟโคมสุดตระการตา เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้สัมผัสพลังและเสน่ห์ของเซี่ยงไฮ้ในแบบอินเทอร์แอกทีฟ ราวกับได้เดินทางไปเยือนด้วยตัวเอง
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษในงาน “สัปดาห์เสน่ห์เซี่ยงไฮ้” ที่ไม่ควรพลาด คือโซนประสบการณ์อินเทอร์แอคทีฟอันหลากหลายที่ได้รับการออกแบบอย่างประณีต มอบประสบการณ์การท่องเที่ยวเมืองในรูปแบบใหม่ที่แปลกตาและสนุกสนานให้กับผู้เข้าชม อย่างที่จุดเช็คอิน “เซี่ยงไฮ้–กรุงเทพฯ จูงมือกัน” ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์ราวกับมีเวทมนตร์ สามารถ “วาร์ป” ระหว่างสวนอวี้หยวนแห่งเซี่ยงไฮ้กับพระบรมมหาราชวังแห่งกรุงเทพฯ ได้ในชั่วพริบตา สัมผัสความงามแบบวิถีตะวันออกของทั้งสองนคร และความลงตัวระหว่างสองวัฒนธรรม รวมถึงจุดเช็คอิน “วันหยุดของหงอคง” ตัวเอกของภาพยนตร์แอนิเมชันคลาสสิกจากเซี่ยงไฮ้อย่าง “ไซอิ๋ว” กลายร่างเป็นไกด์นำเที่ยวผู้ร่าเริง พาผู้เข้าชมเหาะจากปากอ่าวอูซง ลัดเลาะไปตามแม่น้ำหวงผู่ เห็นวิวริมสองฝั่งซูเหอ เล่นสนุกที่ริมแม่น้ำ ขึ้นไปชมวิวบนหอไข่มุก และยังทักทายผู้คนด้วยคำว่า “หนงห่าว! สวัสดีค่ะ!” พาเข้าสู่การผจญภัยสุดแฟนตาซี
ในโซนนิทรรศการภาพถ่ายนครเซี่ยงไฮ้ยังมีการจัดแสดงภาพเคลื่อนไหวแบบโต้ตอบ ผู้เข้าชมเพียงสั่งการก็สามารถปลุกสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในภาพวาดให้ “มีชีวิต” และเคลื่อนไหวได้ราวกับร่วมเต้นไปด้วยกัน มอบประสบการณ์ที่สนุกสนานและเต็มไปด้วยความประหลาดใจ และยังมีผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์หลากหลายชนิดได้เข้าร่วมในงานสัปดาห์เสน่ห์เซี่ยงไฮ้ เช่น แพ็กเกจของขวัญที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างเทศกาลโคมไฟอวี้หยวนและ “Shanghai Release” รวมถึงผลิตภัณฑ์ดีไซน์พิเศษจากมหาวิทยาลัยตงหัวในธีมมรดกภูมิปัญญา และผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์ IP SHANGHAI เป็นต้น สินค้าเหล่านี้ไม่เพียงมีดีไซน์สวยงามน่าใช้ แต่ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวและกลิ่นอายของวัฒนธรรมเซี่ยงไฮ้ ถ่ายทอดผ่านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยให้ไปเยือนเซี่ยงไฮ้และเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวแนวใหม่ที่รวมทั้งการช้อปปิ้งและวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน
“Summer of Shanghai” เปิดม่าน เชิญชวนชาวไทยร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมหานคร
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก “Summer of Shanghai” ณ กรุงเทพฯ ได้จัดงานอันน่าตื่นตาตื่นใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีเปิด “สัปดาห์เสน่ห์เซี่ยงไฮ้” ได้เปิดเผยไฮไลท์ของเทศกาลบริโภคสากล “Summer of Shanghai 2025” และสิทธิพิเศษต่าง ๆ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยผ่านเทศกาลโคมไฟอวี้หยวน กิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนระหว่างจีนกับไทยในด้านการค้า การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม ตลอดจนดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เดินทางสู่เซี่ยงไฮ้มากยิ่งขึ้น เพื่อสัมผัสกับมนต์เสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของมหานครแห่งนี้
เทศกาลการบริโภคสากล “Summer of Shanghai” เป็นกิจกรรมสำคัญที่เมืองเซี่ยงไฮ้จัดขึ้นเพื่อผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการบริโภคระดับนานาชาติ โดยจะจัดขึ้นตั้งแต่สุดสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมไปจนถึงสุดสัปดาห์ที่สองของเดือนตุลาคมของทุกปี เซี่ยงไฮ้ได้เชิญชวน ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ด้วยประสบการณ์การบริโภคที่หลากหลาย เต็มไปด้วยความแปลกใหม่และน่าประทับใจ
ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2025 เซี่ยงไฮ้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า 4.15 ล้านคน เพิ่มขึ้นเกือบ 38% โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยมีจำนวนถึงประมาณ 254,000 คน เพิ่มขึ้นถึง 140% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยอดขายสินค้าคืนภาษีในเซี่ยงไฮ้ระหว่างเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมสูงถึง 2 พันล้านหยวน เพิ่มขึ้น 80% ซึ่งสะท้อนถึงพลังและเสน่ห์ของ “Summer of Shanghai” ได้อย่างชัดเจน
เทศกาลปีนี้ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ธีมใหม่ 14 รายการ และบริการธีมพิเศษอีก 2 รายการ โดยอาศัยประโยชน์จากนโยบายยกเว้นวีซ่า 240 ชั่วโมง ช่วยให้นักท่องเที่ยวขาเข้าได้รับความสะดวกสบายและสิทธิประโยชน์มากยิ่งขึ้นในด้านอาหาร ที่พัก การเดินทาง การท่องเที่ยว การช้อปปิ้ง และความบันเทิง เช่น สายการบิน China Eastern ได้ออกตั๋วโดยสารราคาพิเศษกว่าหนึ่งล้านใบเพื่อลดต้นทุนการเดินทางของนักท่องเที่ยว “Shanghai Pass” บัตรเดียวที่ใช้ได้ทั้งระบบขนส่ง ตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และส่วนลดพิเศษ สถาบันการเงินอย่าง UnionPay และธนาคารต่าง ๆ ก็ได้ออกมาตรการมากมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้จ่ายและขอคืนภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวขาเข้า
นอกจากนี้จุดแลนด์มาร์กเชิงวัฒนธรรมและพาณิชยกรรม เช่น Yuyuan Mall จัดกิจกรรมหลากหลายและคึกคักให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมสัมผัสบรรยากาศของเซี่ยงไฮ้อย่างใกล้ชิด เชื่อว่ากิจกรรมอันน่าตื่นตาตื่นใจเหล่านี้จะช่วยให้นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวไทยได้ใช้เวลาที่น่าจดจำในเซี่ยงไฮ้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันสวยงามอย่างไม่มีวันลืม
