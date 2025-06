ไอคอนสยาม ร่วมกับ เซี่ยงไฮ้ ยู่หยวน ทัวริสต์มาร์ท และ อินเตอร์สเต็ปส์ จัดมหกรรมศิลปะโคมไฟสุดยิ่งใหญ่ “Yuyuan Lantern Festival 2025”

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–จีน ด้วยการจับมือกับบริษัทเซี่ยงไฮ้ ยู่หยวน ทัวริสต์มาร์ท กรุ๊ป (Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co., Ltd.) ผู้จัดเทศกาลโคมไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศจีน และอินเตอร์สเต็ปส์ (Intersteps) จัดงานตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2568 รวม 50 วันเต็ม ณ ไอคอนสยามงานมหกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างไอคอนสยามและบริษัทเซี่ยงไฮ้ ยู่หยวน ทัวริสต์มาร์ท กรุ๊ป เจ้าของเทศกาลโคมไฟชื่อดังจากนครเซี่ยงไฮ้ ที่มีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของจีน นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เทศกาลโคมไฟยู่หยวนจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมจัดแสดงภายใต้ธีม “จิตวิญญาณแห่งภูผาและมหาสมุทร” (Spirit of Mountains and Seas) ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากคัมภีร์โบราณ “ซานไห่จิง” หรือ “คัมภีร์ขุนเขาและท้องทะเล” ถ่ายทอดผ่านศิลปะโคมไฟร่วมสมัย ผสานเทคนิคแสง เงา และอินเตอร์แอคทีฟ นำเสนอในรูปแบบ “Immersive Art” มอบประสบการณ์ใหม่ที่ทั้งตระการตาและสุดงดงาม การร่วมมือในครั้งนี้ สะท้อนถึงแนวคิด “Global Experiential Destination” ที่ไอคอนสยามยึดมั่นเสมอมา ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์กิจกรรมระดับโลกที่มอบประสบการณ์แปลกใหม่ น่าจดจำ และสามารถเชื่อมโยงผู้คนจากทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่ตอกย้ำบทบาทของไอคอนสยามในฐานะจุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์ระดับโลกอย่างแท้จริงมหกรรมโคมไฟในประเทศไทยครั้งนี้เกิดขึ้นในวาระประวัติศาสตร์ครบรอบ 50 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-ไทย ตลอดระยะเวลา 50 วัน โคมไฟจะส่องสว่างริมแม่น้ำเจ้าพระยา สะท้อนแสงแห่งมิตรภาพระหว่างสองประเทศ ไม่เพียงถ่ายทอดแก่นแท้ของวัฒนธรรมจีน แต่ยังกลายเป็นสะพานเชื่อมโยงความรู้สึกของผู้คนทั้งสองชาติ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของแนวคิด “จีนไทยคือครอบครัวเดียวกัน” ภายในงานจะมีองค์ประกอบหลากหลายที่สะท้อนถึงการผสมผสานวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ นำเสนอภาพแห่งมิตรภาพอันงดงามระหว่างจีนกับไทยในรูปแบบที่ชวนตื่นตาตื่นใจ ผู้จัดงานเปิดเผยว่าการออกแบบพื้นที่จัดงานมหกรรมโคมไฟในครั้งนี้จะสะท้อนวัฒนธรรม วิถีชีวิต ของชาวตะวันออกและใช้แนวคิด “เกาะ” เป็นธีมหลัก โดยจะจำลองเป็นดินแดนมหัศจรรย์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ดูราวกับเกาะลอยน้ำประดับแสงสีหลากหลายตระการตา โคมไฟแต่ละกลุ่มจะเปรียบเสมือนเกาะลึกลับที่กระจายตัวอยู่ทั่วบริเวณบน “เกาะแห่งเจ้าพระยา” เหล่านี้ จะมีสิ่งมีชีวิตจากคัมภีร์ขุนเขาและท้องทะเลอาศัยอยู่ ซึ่งบางตนกำลังกระโจน บางตนแอบซ่อน รอคอยให้ผู้เข้าชมได้ออกสำรวจและค้นพบทีละจุดในบรรยากาศแสนมหัศจรรย์นอกจากนี้มหกรรมโคมไฟยู่หยวนในไทยครั้งนี้ยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรม ตลาดสินค้าท้องถิ่น สัปดาห์วัฒนธรรมในธีมต่างๆ รวมถึงนิทรรศการศิลปะและแสงสี ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างศิลปะ วัฒนธรรม และอาหาร รวมทั้งธุรกิจของทั้งสองประเทศอย่างลึกซึ้ง เป็นงานหัตถศิลป์มรดกวัฒนธรรมที่ต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเชื่อมโยงความงามของศิลปะดั้งเดิมเข้ากับวิถีชีวิตสมัยใหม่อย่างลึกซึ้ง ผ่านเวทีของเทศกาลโคมไฟในประเทศไทยนี้ จึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่แบรนด์จีนแนว “China-Chic” จะได้เข้าถึงผู้บริโภคชาวไทยมากยิ่งขึ้น และเป็นแรงสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ “ภูมิปัญญาจีน” ก้าวออกสู่ตลาดโลกต่อไปสามารถเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดตระการตา ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–จีน ที่พร้อมเปล่งประกายแสงแห่งมิตรภาพให้เจิดจรัสสู่สายตาทั่วโลก ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน ถึง 15 สิงหาคม 2568 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม ทั้งนี้ วันที่ 27 – 28 มิถุนายน จะเป็นรอบพิเศษสำหรับผู้ได้รับเชิญเท่านั้น โดยงานจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2568 เป็นต้นไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: ICONSIAM