สุดยอดเด็กไทย "Young Smart : Young ทำดี" ตัวแทนเยาวชนไทยด้านศิลปะการแสดง เตรียมร่วมแข่งรายการ World Championships of Performing Arts 2026 ที่สหรัฐอเมริกา

เรียกได้ว่าเป็นเยาวชนคนเก่งที่ไม่ได้มีแค่พรสวรรค์เท่านั้น แต่ยังมีความมุ่งมั่น และใจเต็มร้อยในการทำตามความฝันของตัวเอง สำหรับ “วินเชนโซ่-ณฐพัชร์ ฐิติรัตน์สานนท์” (Nathapach Thitiratsanon) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ Year 10 จากโรงเรียนนานาชาติ เด่นหล้า บริติช นนทบุรี ซึ่งล่าสุดไม่เพียงจะได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในเยาวชนไทยคนเก่ง และคนดี เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ Young Smart: Young ทำดี ปี 2568 โดยกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 10 มกราคม 2569 ที่ผ่านมาเท่านั้น ทว่า ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันรายการ “World Championships of Performing Arts” (WCOPA 2026) ณ Westgate Resort and Casino, Las Vegas, สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 13-21 กรกฎาคม 2569
“วินเชนโซ่-ณฐพัชร์ ฐิติรัตน์สานนท์” (Nathapach Thitiratsanon) กล่าวว่า เขารู้สึกภูมิใจ และเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติจากกิจกรรม Young Smart: Young ทำดี ในวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมา “ผมมองว่าเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็ก และเยาวชนได้แสดงออกทั้งความรู้ และความสามารถในทุกๆ ด้าน เพราะนอกจากจะต้องเป็นคนเก่งแล้ว เรายังต้องเป็นคนดี มีคุณธรรม มีน้ำใจโอบอ้อมอารี ช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตอาสา รวมถึงเป็นคนดีของสังคมด้วย”
“เช่นเดียวกัน ผมก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันรายการ World Championships of Performing Arts (WCOPA 2026) ที่สหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคม โดยรายการดังกล่าวขยับการแข่งขันมาเป็นปีนี้ หลังจากที่ผมผ่านรอบ Audition รายการ WCOPA THAILAND 2025 ในการแข่งขันเต้น Hip Hop จากสถาบันดนตรีพิชาศิลป์ (Pitchasilapha Music Academy)” ถือเป็นเยาวชนคนเก่งมากความสามารถ ที่จะมาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในอนาคต
ทั้งนี้ “วินเชนโซ่” เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถหลากหลาย โดยเฉพาะด้านดนตรี ประเภทเปียโน และมีความสามารถในการเต้นฮิปฮอป จนได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ เช่น รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากรายการแข่งขันเปียโน World Grand Prix International Music Contest 2022, รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ของรายการ ATOD International Dance Competition 2025 HipHop Teen Solo Part 1 และได้เป็นตัวแทนนักเต้นระดับเยาวชนไปแข่งขันที่เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย
นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี The 12th National Dance Competition for The Royal Trophy of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn , 12th Thailand Dance Grand Prix 2025 HipHop Solo 13-15 Year และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากรายการ Japan Music and Talent Competition 2025 Final in Urayasu Concert Hall, Chiba Japan HipHop Solo Group G Intermediate รวมถึงรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากรายการ TDO International Dance Competition 2024 HipHop Solo Junior 2 และผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยในปี 2025 ไปแข่งขัน World Championships of Performing Arts (WCOPA 2026) ที่ Westgate Resort and Casino, Las Vegas, USA ระหว่างวันที่ 13-21 กรกฎาคม 2569
ไม่ใช่แค่การแข่งขันความสามารถพิเศษ เท่านั้น วินเชนโซ่ยังได้รับเหรียญรางวัล ด้านวิชาการจากการแข่งขัน World Scholar’s Cup , Tournament of Champion at Woolsey Hall Yale University USA ด้วย จึงเรียกได้ว่าเป็นเยาวชนที่มีความเก่งรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านวิชาการ หรือการแสดงความสามารถพิเศษ
กระนั้นก็ตาม ทางด้าน วรรณา ตั้งวิริยะกุลชัย กล่าวเสริมด้วยว่า รู้สึกภูมิใจกับลูกชายอย่างมาก “เขาเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีความพยายาม และมุ่งมั่นที่จะทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริง เราเห็นแววของเขามาตั้งแต่เด็กแล้ว และก็สนับสนุนเขาในทุกด้านอย่างที่เขาต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกฝนทักษะความสามารถพิเศษอย่างการเต้นฮิปฮอป ซึ่งเขาเริ่มมาตั้งแต่อายุ 8 ขวบ จนถึงปัจจุบันก็ 6 ปีแล้ว และเราก็มองว่าเขายังคงมีความมุ่งมั่น และฝึกฝนมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนเรื่องของการเรียน เขาก็เรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีการแบ่งเวลาอย่างชัดเจน ถือเป็นการฝึกวินัยให้กับตัวของเขาด้วย ซึ่งทางคุณพ่อ และคุณแม่เองก็พร้อมให้การสนับสนุนลูกต่อไป”
อย่างไรก็ดี วันนี้อยากให้ทุกคนร่วมกันส่งแรงใจ และแรงเชียร์ไปให้ “น้องวินเชนโซ่-ณฐพัชร์ ฐิติรัตน์สานนท์” กับการไปเข้าร่วมการแข่งขัน “World Championships of Performing Arts” (WCOPA 2026) ณ Westgate Resort and Casino, Las Vegas, สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 13-21 กรกฎาคม 2569 ให้คว้าชัยชนะมาฝากพี่น้องชาวไทยกัน