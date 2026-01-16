เปิดฉาก! “VEX Robotics Thailand 2025–2026” การแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย เฟ้นหาตัวแทนสู้ศึกระดับโลกที่ USA

มหกรรมแข่งขันหุ่นยนต์ “VEX Robotics Competition Thailand National Championships 2025-2026” ( เว็กซ์ โรโบติกส์ คอมเพทิชั่น ไทยแลนด์ เนชันแนล แชมเปี้ยนชิพ 2025-2026) รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15-18 ม.ค. 2569 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมเยาวชนไทย เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ รายการใหญ่สุดในโลก “VEX Robotics World Championship 2026” ซึ่งการแข่งขันรายการนี้ได้รับการการันตีจาก “กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด” ให้เป็นทัวร์นาเมนต์แข่งขันหุ่นยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก!
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 ที่เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ได้มีพิธีเปิดการแข่งขัน “VEX Robotics Competition Thailand National Championships 2025-2026” มหกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทย สู่เวทีระดับโลก โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.ธีรศักดิ์ โชติกวณิชย์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวิชาการ สถาบันการศึกษาวิทยาการหุ่นยนต์ ALL Robotics, อาจารย์พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีอาวุโส สายวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM), Quang Hung Vu, Regional Support Manager Robotics Education & Competition Foundation Vex Robotics และ นางสาวจตุรพร ธนาพรสังสุทธิ์ รองประธานบริหารฝ่ายการตลาดประเทศไทยและอินโดไชน่า บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมในครั้งนี้
ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า การแข่งขัน VEX Robotics Competition Thailand National Championship 2025–2026 ( เว็กซ์ โรโบติกส์ คอมเพทิชั่น ไทยแลนด์ เนชันแนล แชมเปี้ยนชิพ 2025-2026) เป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยี ไม่เพียงมุ่งเฟ้นหาทีมตัวแทนสู่เวทีระดับโลก แต่ยังช่วยหล่อหลอมทักษะการคิดเชิงวิศวกรรม การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และการทำงานเป็นทีม พร้อมย้ำว่า แม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าเพียงใด ทิศทางของโลกยังขึ้นอยู่กับเยาวชนที่มีทั้งความรู้ คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเวทีนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต
ด้าน ดร.ธีรศักดิ์ โชติกวณิชย์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวิชาการ สถาบันการศึกษาวิทยาการหุ่นยนต์ ALL Robotics เปิดเผยว่า การแข่งขันในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงศักยภาพด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ของเยาวชนไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่บูรณาการศาสตร์ STEAM ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทั้งทักษะความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ซีพี ออลล์ และบริษัทในกลุ่มฯ มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนโยบาย ‘สร้างคน’ อย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมั่นว่าการด้านการศึกษา คือรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นกุญแจในการสร้างเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพในเวทีโลก สถาบันฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจาก VEX Robotics และ Robotics Education & Competition Foundation ให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน VEX Robotics Competition Thailand National Championship 2025-2026 อย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้ นางสาวจตุรพร ธนาพรสังสุทธิ์ รองประธานบริหารฝ่ายการตลาดประเทศไทยและอินโดไชน่า บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำตลาดอาหารเสริมสุขภาพภายใต้ตราผลิตภัณฑ์แบรนด์ (BRAND’S) ในประเทศไทยและอินโดไชน่า ในฐานะผู้สนับสนุนหลักการแข่งขัน กล่าวว่า “แบรนด์ซุปไก่สกัดยึดมั่นในค่านิยมของซันโทรี่ ‘การตอบแทนกลับคืนสู่สังคม’ (Giving Back to Society) โดยมุ่งสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยให้สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้แบรนด์จึงได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน VEX Robotics Thailand National Championship 2025–2026 ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และการคิดเชิงสร้างสรรค์พร้อมต่อยอดสู่เวทีระดับนานาชาติ ขณะเดียวกันเรายังให้ความสำคัญกับการดูแลสมองผ่านผลิตภัณฑ์ซุปไก่สกัด ซึ่งมีส่วนประกอบของคาร์โนซีนและวิตามินบี 12 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการส่งเสริมการคิด การเรียนรู้ และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อให้เยาวชนมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและสมอง นอกจากนี้ แบรนด์ยังได้มอบเงินสนับสนุนรวมมูลค่า 2,000,000 บาท ครอบคลุมทั้งทุนการศึกษา เงินรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ การแจกผลิตภัณฑ์ซุปไก่สกัดให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน รวมถึงการจัดบูทกิจกรรมในทุกภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสและสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้พัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้าน และก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างภาคภูมิใจ”
สถาบันการศึกษาวิทยาการหุ่นยนต์ ALL Robotics ภายใต้บริษัท ปัญญธารา จำกัด บริษัทในกลุ่มธุรกิจของ ซีพี ออลล์ ได้ผนึกกำลังร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ VEX Robotics บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด และพันธมิตรชั้นนำ เปิดเวทีการแข่งขันและพัฒนาศักยภาพด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์อย่างยิ่งใหญ่ มีเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 800 คน จาก 126 ทีม โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาและองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและระดับนานาชาติร่วมตัดสิน เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าสู่การแข่งขันระดับโลก VEX Robotics World Championships 2026 ณ เมืองเซนต์หลุยส์ สหรัฐอเมริกา ในเดือนเมษายน 2569
โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการ 5 สาขาวิชาหลัก (STEAM Education) ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และคณิตศาสตร์ เข้าด้วยกัน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ท้าทาย สนุก สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างนักคิดรุ่นใหม่ ความพิเศษของปีนี้คือ การจัดการแข่งขันรอบภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพอย่างทั่วถึง ประกอบด้วย ภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วันที่ 16–18 สิงหาคม 2568, ภาคเหนือ ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 16–17 ตุลาคม 2568, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เดอะมอลล์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 8–9 พฤศจิกายน 2568 และภาคกลาง ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วันที่ 15–16 พฤศจิกายน 2568 โดยทั้ง 4 ภาค มีโรงเรียนเข้าร่วมกว่า 200 โรงเรียน นักเรียนจำนวน 3,605 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 3,040 คน รวมผู้เข้าร่วมทั้งหมด 6,645 คน
สำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย VEX Robotics Competition Thailand National Championships 2025-2026 จัดขึ้น ณ เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ 15–18 มกราคม 2569 มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 126 ทีม และมีผู้เข้าร่วมงานรวม 1,860 คน
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ประเภท VEX V5 Robotics Competition Push Back รุ่น Middle School (V5RC MS) อายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่น High School (V5RC HS) อายุไม่เกิน 19 ปี รวม 41 ทีม ใช้สนามแข่งขัน 12 สนาม แข่งขันระหว่างวันที่ 15–16 มกราคม 2569
และประเภท VEX IQ Robotics Competition Mix & Match รุ่น Elementary School (VIQRC ES) อายุไม่เกิน 12 ปี และรุ่น Middle School (VIQRC MS) อายุไม่เกิน 15 ปี รวม 85 ทีม ใช้สนามแข่งขัน 22 สนาม แข่งขันระหว่างวันที่ 17–18 มกราคม 2569
ผู้สนใจ สามารถติดตามชมและร่วมเชียร์การแข่งขัน VEX Robotics Competition Thailand Scrimmage 2025–2026 ได้ทางเฟซบุ๊ก ALL Robotics และเว็บไซต์ www.allrobotics.co