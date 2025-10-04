ถึงเวลาเบสสะเทือน! ALLY JETAIME ปล่อย MV “808” ล้ำทุกเฟรม เท่ทุกบีต!

ระเบิดความมันส์! ดูโอ้สุดฮ็อต “ALLY JETAIME” กลับมาพร้อมเพลง ‘808’ ซิงเกิลที่ 2 ที่จะสะเทือนวงการ T-POP! คราวนี้ แอลลี่ และ เชอแตม ขอสลัดลุคใสทิ้งเปิดโหมดใหม่ สวยแซบ-ดุดัน–มั่นใจ–ทรงพลัง กับแนวเพลง POP-HIPHOP ที่ทั้งร้องเดือด เต้นหนักจัดเต็ม!
“808” ไม่ใช่แค่ชื่อเพลง! แต่มันคือ เสียงเบสที่เป็นอาวุธแห่งสันติภาพ! พลังเสียงที่กระแทกใจ พร้อมปลุกความสนุกและพลังบวกในทุกบีต โปรดิวซ์โดยทีมสุดเจ๋งจากเกาหลี Strawberry Banana Club ที่มาช่วยสร้างสรรค์เนื้อร้องและทำนองให้ล้ำไปอีกขั้น!
ท่าเต้นไม่ธรรมดา! ได้ Amy Park คอรีโอจากเกาหลีใต้มาดีไซน์ท่าเต้นที่ทั้งแข็งแรงและโคตรคูล! บอกเลยว่าโชว์ครั้งต่อไป จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป!
และความล้ำยังไม่หมด! เพราะ MV เพลงนี้บินตรงไปถ่ายทำที่ประเทศเวียดนามกับทีม ZORBA Production และแฟชั่นไดเรกเตอร์ Vinh Khoa เนรมิตภาพลักษณ์ Sci-Fi ที่ใครเห็นต้องร้องว้าว! พร้อมเซ็ตฉากสุดโหดแบบจัดเต็ม – รถลำโพงยักษ์, พายุถล่ม, หิมะพายุ! ทั้งหมดถ่ายทำด้วยเทคนิคบลูสกรีน ใช้เวลาถ่ายทำถึง 2 วันเต็ม!
โปรเจกต์เพลง “808” คือการทำงานข้ามประเทศสุดยิ่งใหญ่ระหว่าง ไทย – เกาหลีใต้ – เวียดนาม แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ ALLY JETAIME ที่พร้อมก้าวสู่เวทีระดับโลกอย่างเต็มตัว!
เปิดโลกใหม่ของ ALLY JETAIME ไปกับ MV “808” ได้แล้ววันนี้บน YouTube 411entและทุกแพลตฟอร์มดิจิทัล! เตรียมใจไว้ให้ดี เพราะ ‘808’ จะทำให้คุณไม่อยากหยุดเต้น!
