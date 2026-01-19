"เจ๊เอ๋" ของขึ้น! อัดคลิปฟาดเดือด แบนทุกพรรคนห้ามติดป้ายหาเสียง ลั่น หาเสียงถึงที่ พอเดือดร้อนหายหัว

"เจ๊เอ๋ งอแง" ติ๊กต็อกเกอร์ดังและประธานชุมชน ออกโรงฟาดเดือดพรรคการเมือง ประกาศลั่นห้ามผู้สมัคร ส.ส. เข้าพื้นที่-งดติดป้ายหาเสียงเด็ดขาด หากไม่ยอมเข้ามาเจรจารับฟังปัญหาจริง ชี้ตอนเดือดร้อนเข้าถึงยาก แต่ตอนหาเสียงบุกรุกถึงหน้าส้วม พร้อมตอกกลับชาวเน็ตอย่า "สะระแน" ยันไม่ได้หิวแสงแต่ทำเพื่อชาวบ้านที่ไร้การเหลียวแล
วันนี้ (19 ม.ค.) “เจ๊เอ๋ งอแง ตัวดี” หรือ “เจ๊เอ๋ เจ้าหนี้สายโหด” หรือ“นางสาวณัฐฐารินทร์ เกษมสารพิพัฒน์” อายุ 47 ปี ติ๊กต๊อกเกอร์ชื่อดังที่มักจะโพสต์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องนโยบายเศรษฐกิจในแบบมุมมองชาวบ้าน ได้ออกมาโพสต์ข้อความ ฝากไปถึง ส.ส. ในพื้นที่ งดติดป้ายหาเสียงในชุมชน หากไม่เข้าคุยเพื่อรับฟังปัญหาจริง โดยเจ้าตัวชี้ว่า ตอนหาเสียงเข้าถึงทุกที่ แต่พอชาวบ้านเดือดร้อนกลับปัดความรับผิดชอบ มาเพื่อขอคะแนนและซื้อเสียงผ่านหัวคะแนน แต่ไม่เคยใส่ใจชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง ยืนยัน ชุมชนต้องการให้ผู้สมัครมาพูดคุย ตกลงแนวทางการทำงานให้ชัดเจนก่อน ไม่ใช่แค่มาแปะป้ายแล้วหายไป
อย่างไรก็ตาม พบว่า มีชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดนี้อย่างมาก โดยมองว่าไม่สามารถห้ามคนที่จะเข้ามาติดป้ายได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่สาธารณะ
ต่อมา “เจ๊เอ๋” ได้โพสต์คลิปวิดีโอความยาวกว่า 2 นาที ชี้แจงด้วยอารมณ์ดุเดือด ยันไม่ได้หิวแสง แต่ทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ชาวบ้าน หลังถูกทอดทิ้งมานาน ไร้การดูแลทั้งเรื่องไฟฟ้าและถนน และ ฝากถึงคอมเมนต์ที่เข้ามาด่าว่า "อยากได้แสง" ให้หยุดวิจารณ์แบบไม่รู้ความจริง หากไม่ได้อยู่ในพื้นที่และไม่เข้าใจความลำบากที่แท้จริงไม่ควรเข้ามาแทรกแซง