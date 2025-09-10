"เจ๊เอ๋" เจ้าหนี้สายโหด ชวนนายกฯ "อนุทิน" ลงพื้นที่บ้านหนองจาน 14 ก.ย.นี้

เจ๊เอ๋ เจ้าหนี้สายโหด โพสต์ข้อความถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เรียนเชิญลงพื้นที่บ้านหนองจาน 14 ก.ย. นี้ เผยชาวบ้านอยากให้ท่านมาให้ความมั่นใจ
เมื่อวันที่ 9 ก.ย. เฟซบุ๊ก “เจ๊เอ๋ งอแง ตัวดี” หรือ น.ส.ณัฐฐารินทร์ เกษมสารพิพัฒน์ หรือ เจ๊เอ๋ เจ้าหนี้สายโหด ได้โพสต์ข้อความถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล
นายกรัฐมนตรี โดยเรียนเชิญมาบ้านหนองจาน 14 ก.ย. นี้
โดยระบุข้อความว่า “ถึง…ท่านอนุทิน นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน วันที่ 14 เรียนเชิญที่บ้านหนองจานด้วยนะคะ ชาวบ้านพี่น้องที่นี่ เขาอยากให้ท่านมาให้ความมั่นใจ“
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตร่วมคอมเมนต์เป็นจำนวนมากว่า อยากเห็นนายกฯลงพื้นที่บ้านหนองจาน , ท่านควรลงพื้นที่ดูกับตา , ถ้านายกคนใหม่รีบแก้ปัญหาจบโดยเร็วรับรองเลือกตั้งครั้งหน้าท่านได้ใจประชาชนมากมายแน่ๆ