ธอส. กระตุ้นตลาดรับสร้างบ้าน จัดสินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 0.72% นาน 6 เดือนแรก

ธอส. เดินหน้ากระตุ้นภาคอสังหาฯส่งท้ายปี 2568 จัดทำสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้ลูกค้าในงาน “รับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2025” ระหว่างวันที่ 10–14 ก.ย.68 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี นำโดย (1) สินเชื่อบ้าน 72 ปี ธอส. : ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การกู้ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.72% ต่อปี นาน 6 เดือนแรก, เดือนที่ 7 – 24 เท่ากับ 2.72% ต่อปี, ปีที่ 3 - 6 เท่ากับ MRR-2.525% ต่อปี (3.72% ต่อปี) เฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 2.72% ต่อปี ปีที่ 7 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี และกรณีซื้ออุปกรณ์ฯ / ชำระหนี้ฯ เท่ากับ MRR (อัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส. ปัจจุบันเท่ากับ 6.245% ต่อปี) ผ่อนชำระนานสูงสุด 40 ปี กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 2,700 บาท/เดือน เท่านั้น
ผู้ที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2568 อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568 พิเศษ! ลูกค้าที่ทำนิติกรรมภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2568 ผู้กู้หลักจะได้รับคะแนนสะสมใน GHB Reward จำนวน 100 พอยท์ (ลูกค้าจะได้รับพอยท์ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2568) เพื่อนำไปแลกรับสิทธิ์สินค้าและบริการจากร้านค้าที่ร่วมรายการ
(2) สินเชื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินตนเอง : สำหรับลูกค้าที่ต้องการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.89% ต่อปี นาน 6 เดือนแรก, เดือนที่ 7 – 12 เท่ากับ 2.89% ต่อปี, ปีที่ 2 เท่ากับ 3.39% ต่อปี, ปีที่ 3 เท่ากับ 3.70% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 2.99%), ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้าสวัสดิการ เท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี, ลูกค้ารายย่อย เท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี และกรณีซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย เท่ากับ MRR ผ่อนชำระสูงสุดนาน 40 ปี กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเงินงวดเริ่มต้นเพียงเดือนละ 2,500 บาท ผู้ที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568
ทั้งนี้ งาน “รับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2025” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 14 กันยายน 2568 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี.