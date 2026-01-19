"บุญยอด" สวนหมัด "ปดิพัทธ์"! ยัน คสช. ไม่ได้ฉีกหมวด 1-2 ตอกหน้าบิดเบือนข้อเท็จจริง

จากปม 'เท้ง ณัฐพงษ์' ย้ำไม่แก้หมวด 1-2 ลุกลามสู่ศึกวิวาทะ! เมื่อ 'ปดิพัทธ์' ออกโรงเหน็บ คสช. เคยฉีกหมวดสำคัญทิ้งมาแล้ว งานนี้ทำเอา 'บุญยอด สุขถิ่นไทย' อยู่เฉยไม่ไหว ออกมาแจงยิบ 3 ข้อหลัก สวนกลับทันควันทั้งเรื่องคณะกรรมการร่าง รธน. และสถานะทางกฎหมายคณะรัฐประหาร ตอกหน้าอดีตรองประธานสภาฯ อย่าเอาความเท็จมาปั่นกระแส
จากกรณี ก่อนหน้านี้ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอันดับ1 ไม่ยกมือ หลังถูกถาม ใครไม่เห็นด้วยแก้รัฐธรรมนูญ หมวด 1 หมวด 2 อ้างไม่ว่าจะแก้รายมาตราหรือแก้ทั้งฉบับ ไม่มีทางจะเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้ เพราะถูกล็อกไว้แล้ว ยืนยันไม่เคยมีความคิด แก้รัฐธรรมนูญเพื่อแก้บทบัญญัติการตัดสิทธิทางการเมือง
ต่อมา นายปดิพัทธ์ สันติภาดา อดีต สส. และรองประธานสภา ได้ออกมากล่าวว่า
"ตอน คสช.ก่อกบฏฉีกรัฐธรรมนูญ มันฉีกหมวด 1, 2 และร่างใหม่เองด้วยนะครับ เผื่อไม่รู้กัน"
ล่าสุด วันนี้ (19 ม.ค.) นายบุญยอด สุขถิ่นไทย อดีตข้าราชการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร และแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ได้่ออกมาโพสต์ข้อความส่งไปถึง นายปดิพัทธ์ โดยได้ระบุข้อความว่า
"คุณปดิพัทธ์ ครับ
1.คสช.ยึดอำนาจจากรัฐบาลเพื่อไทยได้สำเร็จ ไม่ได้เป็น "กบฏ"
2. คสช.ไม่ใช่ผู้แก้รัฐธรรมนูญ มี กรรมการร่าง รธน. 2ชุด คือชุด อ.บวรศักดิ์ และ อ.มีชัย
3.หมวด 1และ หมวด2 มีข้อความเหมือนเดิม
"มัน" ไม่ได้ทำอย่างที่คุณกล่าวหาบิดเบือน มีแต่ "คุณ" ที่ถูกขับออกจากพรรคการเมืองเพื่อรักษาเก้าอี้" รองประธานสภา" และ "ผู้นำฝ่ายค้าน" และเป็นกรรมการบริหารพรรคที่ถูกยุบพรรค และถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี เพราะ เซาะ กร่อน บ่อนทำลาย สถาบันฯ
ก็แค่นั้น"