“ศุภชัย” จ่อฟ้อง "เทพไท" ใส่ร้ายภท.ประโยชน์นิยม-ใช้เงินเทาเลือกตั้ง เตือนติดคุกมาแล้วอย่าหาทำอีก

แกนนำภท. จ่อฟ้อง “เทพไท” ใส่ร้ายภูมิใจไทย ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ เป็นพวกประโยชน์นิยม-ใช้เงินเทาเลือกตั้ง เตือนสติเคยติดคุกมาแล้วอย่าหาทำอีก ฝากผู้ดำเนินรายการเป็นกลางไม่งั้นจะถูกดำเนินคดีเอง
วันที่ (13 มกราคม 2569) นายศุภชัย ใจสมุทร ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ประธานคณะทำงานด้านกฎหมาย พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า กรณีที่นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์หลายสมัย ซึ่งภายหลังถูกศาลฎีกาพิพากษาลงโทษจำคุก 2 ปี และตัดสิทธิทางการเมือง 10 ปี จากคดีทุจริตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี 2557 ร่วมกับน้องชาย ทำให้เปลี่ยนบทบาทจากนักการเมืองมาเป็นผู้แสดงความคิดเห็นทางการเมือง โดยไปออกรายการทางโทรทัศน์ และให้ความเห็นในลักษณะใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยด้วยข้อความอันเป็นเท็จ และใช้ถ้อยคำเสียดสี เช่น พรรคภูมิใจไทยไม่ใช่พรรคอนุรักษ์นิยม แต่เป็นประโยชน์นิยม รวมถึงกล่าวอ้างว่าคะแนนนิยมของพรรคที่เพิ่มขึ้นมาจากการสนับสนุนของกลุ่มอนุรักษ์นิยม กล่าวว่าพรรคภูมิใจไทยมีเงินในการเลือกตั้งจากเงินสีเทา โดยมีเหตุผลแอบแฝงต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่การแสดงความเห็นในฐานะกูรูการเมืองอย่างตรงไปตรงมา ไม่ใช่การติชมด้วยความเป็นธรรมแต่เป็นการใส่ร้ายด้วยความ เท็จ
"ถ้าท่านจะเชียร์พรรคประชาธิปัตย์ ไปทั้งรายการก็ไม่เห็นเป็นอะไร เพราะใคร ๆ ก็รู้ว่าท่านคือประชาธิปัตย์ เป็นสหายสนิทของท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไม่ใช่เป็นแค่วอลล์เปเปอร์ แต่ถึงขนาดว่าแทบจะสิงเข้าไปอยู่ในร่างของคุณอภิสิทธิ์เลย จะไปเชียร์ว่าคนไทยหายจน หรือไม่มีเทาแล้ว มีแต่ "เทพไท" มีแต่ "แทน" ก็ว่ากันไป แต่การใช้เวทีสื่อเพื่อใส่ร้ายด้วยความอันเป็นเท็จกับพรรคภูมิใจไทย เรื่องนี้ปล่อยผ่านไม่ได้ ก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย เพื่อปกป้องชื่อเสียงของพรรค" นายศุภชัย กล่าว
นายศุภชัย ยังเตือนนายเทพไทว่า เคยมีประสบการณ์ถูกพิพากษาลงโทษจำคุกมาแล้ว ไม่ควรกลับมาพูดในลักษณะเสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำอีก หากยังมีพฤติกรรมเช่นนี้อีก ก็จะดำเนินคดีต่อ พร้อมฝากถึง เจ้าของรายการและผู้ดำเนินรายการ ว่า ควรวางตัวเป็นกลาง หากปล่อยให้รายการเป็นพื้นที่ในการใส่ร้ายพรรคการเมืองอื่น อาจจะตกเป็นผู้ถูกดำเนินคดีเสียเอง