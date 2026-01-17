"เท้ง" ไม่ยกมือหลังถูกถามใครค้านแก้ รธน.หมวด 1 หมวด 2 อ้างไม่ว่าแก้แบบไหนก็เปลี่ยนระบอบปกครองไม่ได้

หัวหน้าพรรคส้มไม่ยกมือ หลังถูกถาม ใครไม่เห็นด้วยแก้รัฐธรรมนูญ หมวด 1 หมวด 2 อ้างไม่ว่าจะแก้รายมาตราหรือแก้ทั้งฉบับ ไม่มีทางจะเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้ เพราะถูกล็อกไว้แล้ว ยืนยันไม่เคยมีความคิด แก้รัฐธรรมนูญเพื่อแก้บทบัญญัติการตัดสิทธิทางการเมือง
วันที่ 17 ม.ค. 2569 นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอันดับ1 กล่าวบนเวทีดีเบต NATION ELECTION 2569 ช่วงหนึ่งถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เท่ากับการฉีกรัฐธรรมนูญนั้น
“ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยรับรองแล้วว่า แก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับทำได้ แต่ต้องทำประชามติครั้งแรกก่อน ท่านกำลังจะบอกใช่หรือไม่ว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ฉีกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยตัวศาลรัฐธรรมนูญเอง ส่วนเรื่องการแก้เพื่อจะแก้มายกเว้นบทบัญญัติการตัดสิทธิทางการเมืองหรือไม่ ยืนยันว่า พรรคประชาชนไม่เคยมีความคิดแบบนั้น และร่างแก้ไขเพิ่มเติมที่เคยนำเสนอก็ปิดช่องสิ่งเหล่านี้ไว้หมดแล้ว”
ทั้งนี้ บรรยากาศบนเวทีดีเบต ช่วงหนึ่งมีคำถามว่า พรรคไหนไม่เห็นด้วยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หมวด1 หมวด2 ซึ่งมีเพียงนายณัฐพงษ์ ที่ไม่ได้ยกมือ โดยนายณัฐพงษ์ ชี้แจงว่า “การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะแก้รายมาตราหรือแก้ทั้งฉบับ ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่มีทางที่จะแก้ตรงนี้ได้อยู่แล้ว และในประวัติศาสตร์การเมืองไทยแก้ทั้งฉบับมาลายครั้ง ดังนั้น ถ้าอยากยืนยันหลักการที่อยากจะแก้ทั้งฉบับ แล้วจะไปล็อกให้เกิดการตั้งคำถามทำไมว่าตกลงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้มาจากประชาชนทั้งฉบับอย่างแท้จริง เพราะในเมื่อจะแก้ยังไงก็ตาม ล็อกไว้อยู่แล้วเพราะเซาะกร่อนบ่อนทำลายระบอบการปกครองประเทศนี้ไม่ได้”