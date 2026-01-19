สเปนระทึก! รถไฟความเร็วสูงตกรางพุ่งชนอีกขบวน ดับอย่างน้อย 21 ราย บาดเจ็บกว่า 70 คน

วันนี้(19 ม.ค.) เกิดอุบัติเหตุรถไฟความเร็วสูงตกรางแล้วพุ่งชนอีกขบวนในแคว้นอันดาลูเซีย ทางตอนใต้ของสเปน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 21 ราย และบาดเจ็บรวมไม่น้อยกว่า 73 คน โดยทางการเตือนว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นอีก
สำนักข่าวบีบีซี รายงานอ้างการเปิดเผยของนายออสการ์ ปวนเต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของสเปน ระบุว่า มีผู้บาดเจ็บสาหัสกว่า 30 คน กำลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลายแห่ง
เหตุเกิดใกล้เมืองอาดามุซ (Adamuz) ติดกับเมืองคอร์โดบา เมื่อรถไฟความเร็วสูงขบวนหนึ่งที่เดินทางจากเมืองมาลากาไปกรุงมาดริด ตกรางและพุ่งข้ามไปยังรางข้างเคียง ชนกับรถไฟอีกขบวนที่กำลังวิ่งสวนทางจากมาดริดไปเมืองอูเอลบา ตามการเปิดเผยของอาดิฟ (Adif) ผู้ดูแลโครงข่ายรถไฟของประเทศ
หน่วยฉุกเฉินแคว้นอันดาลูเซียระบุว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมอย่างน้อย 73 คนจากเหตุชนครั้งนี้ ขณะที่รัฐมนตรีคมนาคมกล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวถือว่า “ผิดปกติอย่างยิ่ง” เนื่องจากรถไฟตกรางบนทางตรง ซึ่งเพิ่งได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมา
ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุอย่างเป็นทางการ และคาดว่าการสอบสวนจะใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือนจึงจะทราบข้อเท็จจริง
นายกรัฐมนตรีเปโดร ซานเชซ ของสเปน กล่าวแสดงความเสียใจ พร้อมระบุว่าประเทศจะต้องเผชิญกับ “คืนแห่งความเจ็บปวดอย่างลึกซึ้ง”
บริษัทอีรีโอ (Iryo) ผู้ให้บริการรถไฟเอกชน ซึ่งดูแลขบวนที่ตกราง เปิดเผยว่า มีผู้โดยสารอยู่บนขบวนดังกล่าวราว 300 คน ส่วนรถไฟอีกขบวนซึ่งดำเนินการโดยเรนเฟ (Renfe) มีผู้โดยสารประมาณ 100 คน
ด้านนายราฟาเอล โมเรโน นายกเทศมนตรีเมืองอาดามุซ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ไปถึงที่เกิดเหตุเป็นกลุ่มแรก กล่าวถึงเหตุการณ์นี้ว่า “เหมือนฝันร้าย”
หน่วยงานฉุกเฉินของอันดาลูเซียได้โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม X ขอให้ผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุแจ้งสถานะว่าปลอดภัยผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อช่วยในการประสานข้อมูล
เจ้าหน้าที่กู้ภัยระบุว่า ซากรถไฟที่บิดงออย่างรุนแรง ทำให้การช่วยเหลือผู้รอดชีวิตและการนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก โดยหัวหน้าหน่วยดับเพลิงเมืองคอร์โดบาเผยกับสถานีโทรทัศน์ RTVE ว่า บางครั้งต้องเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกก่อน จึงจะเข้าถึงผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้
อาดิฟระบุว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นประมาณ 10 นาที หลังรถไฟออกจากเมืองมาลากา เมื่อเวลา 18.40 น. ตามเวลาท้องถิ่น และได้จัดตั้งจุดรองรับญาติผู้ประสบเหตุที่สถานีหลักในกรุงมาดริด เซบียา คอร์โดบา มาลากา และอูเอลบา
หลังเกิดเหตุ การเดินรถไฟทั้งหมดระหว่างกรุงมาดริดกับแคว้นอันดาลูเซียถูกระงับ และจะยังคงปิดให้บริการต่อเนื่องในวันจันทร์ โดยสถานีจะเปิดตลอดคืนเพื่อรองรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ
รถไฟที่ประสบเหตุเป็นรุ่น “เฟรชชา 1000” (Freccia 1000) ซึ่งสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง 400 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามการเปิดเผยของโฆษกบริษัทรถไฟอิตาลี เฟร์โรวีเย เดลโล สตาโต
สภากาชาดสเปนได้ส่งทีมสนับสนุนฉุกเฉินลงพื้นที่ พร้อมให้การดูแลด้านจิตใจแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุ โดยตัวแทนสภากาชาดระบุว่า ครอบครัวผู้โดยสารกำลังเผชิญกับความวิตกกังวลอย่างมาก เนื่องจากข้อมูลยังไม่ชัดเจน
ด้านนายซัลวาดอร์ ฮิเมเนซ ผู้สื่อข่าวของ RTVE ซึ่งอยู่บนหนึ่งในขบวนรถไฟ เล่าว่า แรงกระแทกรุนแรงราวกับเกิดแผ่นดินไหว และล่าสุดยังต้องรอการอพยพท่ามกลางอากาศหนาวจัด
พระเจ้าเฟลิเปที่ 6 และสมเด็จพระราชินีเลติเซียแห่งสเปน ทรงแสดงความเสียพระทัยอย่างยิ่ง พร้อมทารงไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิต และอวยพรให้ผู้บาดเจ็บฟื้นตัวโดยเร็ว ขณะที่ผู้นำหลายประเทศในยุโรป รวมถึงประธานาธิบดีฝรั่งเศส และประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ต่างส่งสารแสดงความเสียใจต่อเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้
ทั้งนี้ สเปนเคยประสบอุบัติเหตุรถไฟความเร็วสูงครั้งร้ายแรงที่สุดในปี 2013 ที่แคว้นกาลิเซีย ซึ่งมีผู้เสียชีวิตถึง 80 ราย และบาดเจ็บกว่า 140 คน