รมว. ตรีนุช ส่งโฆษก ก.แรงงาน เปิดโครงการ “ประกันสังคมห่วงใยใส่ใจผู้ประกันตน” ตอกย้ำความมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยทั่วประเทศ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2568 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ ดร.บุณณดา สุปิยพันธุ์ โฆษกกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกันสังคมห่วงใยใส่ใจผู้ประกันตน พร้อมด้วย นายระพีพัฒน์ สุเมธโชติเมธา และนายกานต์ กิตติอำพน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยมี นางสาวมาลากาลัญ ห่อประทุม ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ผู้บริการสำนักงานประกันสังคม ผู้แทนสถานประกอบการ ผู้ประกันตน และเจ้าหน้าที่ รวมผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน ณ สหกรณ์ผู้ปฏิบัติงาน ทศท.จำกัด แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
ดร.บุณณดา สุปิยพันธุ์ โฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากนโยบายของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องแรงงาน ทั้งด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการ จึงได้มอบหมายให้ตนเป็นประธานเปิดโครงการประกันสังคมห่วงใยใส่ใจผู้ประกันตน ในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึก วันที่ 5 ธันวาคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และส่งเสริมให้ผู้ประกันตนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ซึ่งเป็นโอกาสอันดี ที่ผู้ประกันตนจะได้รับความรู้ด้านสุขภาพ รวมถึงได้รับบริการตรวจสุขภาพพื้นฐาน และได้ร่วมกิจกรรมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นมาตรการเชิงรุกที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานประกันสังคม ในการลงพื้นที่ดูแลผู้ประกันตนอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดก็ตาม พร้อมย้ำว่ากระทรวงแรงงานพร้อมสนับสนุนทุกแนวทางที่ช่วยให้แรงงานเข้าถึงสิทธิการรักษาและการส่งเสริมสุขภาพได้อย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ
ด้านนางสาวมาลากาลัญ ห่อประทุม ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม รายงานว่า โครงการประกันสังคมห่วงใยใส่ใจผู้ประกันตน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและให้บริการตรวจสุขภาพพื้นฐานแก่ผู้ประกันตนในพื้นที่เป้าหมาย 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดหนองคาย จังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงกรุงเทพมหานคร ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 4 ธันวาคม 2568 และจังหวัดสระแก้วกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 6 ธันวาคม 2568 โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ประกันตนให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
1. การตรวจสุขภาพเชิงรุก 14 รายการ
2. บริการทันตกรรมผ่านรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ สถานประกอบการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน
3. การส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการผู้ประกันตน เช่น การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยภาพเอ็กซเรย์ทรวงอกร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)
4. บริการงานประกันสังคมและกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
“สำนักงานประกันสังคมยืนยันว่าจะเดินหน้าพัฒนาการบริการเชิงรุกและยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แรงงานไทยทุกคนได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม มีสุขภาพที่ดี และมีหลักประกันคุณภาพชีวิตที่มั่นคง” นางสาวมาลากาลัญ กล่าวในตอนท้าย