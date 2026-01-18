สาวรีวิวทัวร์จีนสุดช้ำ! จ่าย 7 แสนเหมือนไปนรก ลูกเล็ก-คนแก่เคว้ง ถูกลอยแพ-ตกเครื่อง-นอนหน้าโรงแรม

โพสต์เตือนภัยที่ถูกแชร์สนั่น! เมื่อสาวไทยออกมาแฉประสบการณ์ "ทัวร์นรก" ทริปจีน 7 วัน 16 ชีวิต พังยับตั้งแต่วันแรกยันวันกลับ จ่ายไป 7 แสนแต่ได้ไปประสบภัย ทั้งถูกทิ้งกลางทาง-ตกเครื่อง-ห้องพักไม่มี ไกด์จีนหิวโซจนต้องขอขนมเด็กกิน เผยนาทีสุดกลั้นใช้ผ้าอนามัยพันแผลแทนผ้าก๊อซเพราะทัวร์ไม่เหลียวแล ล่าสุดจับตัวเอเย่นต์ได้แล้วที่สนามบิน
วันนี้ (18 ม.ค.) ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ระบายความแค้น หลังจองทัวร์ไปเที่ยวฮาร์บิน ประเทศจีน ช่วงวันที่ 26 ธ.ค. - 2 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยไปกันเป็นครอบครัวใหญ่ 16 คน มีทั้งเด็กเล็กวัย 1 ขวบเศษ และผู้สูงอายุวัย 65 ปี รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกือบ 700,000 บาท แต่กลับเจอเรื่องราวสุดช็อกตั้งแต่ออกเดินทาง ตั๋วเครื่องบินมีปัญหา ก่อนบินบริษัทอ้างตั๋วพลาด ให้ผู้เสียหายสำรองจ่ายเองก่อนกว่า 2 แสนบาท อ้างจะคืนภายใน 3 วัน แต่สุดท้ายก็เงียบหาย โดนลอยแพตั้งแต่ออกตัว เมื่อถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ไกด์โทรมาแจ้งว่า "ไม่ได้เดินทางไปด้วย" เพราะบริษัทไม่ซื้อตั๋วให้ ทำให้ทั้งคณะต้องเดินทางไปต่อเครื่องที่ปักกิ่งเองจน "ตกเครื่อง" ต้องหอบกระเป๋าเกือบ 40 ใบวิ่งวุ่นและหาทางไปฮาร์บินเอง แถมเจ็บตัวไร้การดูแล โดยระหว่างทริปผู้เสียหายเกิดอุบัติเหตุโดนกระเบื้องบาดเท้า เลือดไหลไม่หยุด แต่ไกด์กลับเพิกเฉย ไม่หาชุดทำแผลให้ จนต้องใช้ "ผ้าอนามัย" พันแผลประทังไปถึง 4 วัน
ซ้ำร้ายห้องพักไม่มี ตั๋วกลับไม่จอง ความซวยยังไม่จบ เมื่อถึงจุดท่องเที่ยวต่างๆ กลับพบว่าบริษัทไม่ชำระเงินให้แลนด์จีนและรถบัส ทั้งครอบครัวต้องนอนรอหน้าโรงแรม เพราะเดินทางถึงที่พักตอนดึก แต่เข้าห้องไม่ได้เพราะบริษัทไม่จ่ายเงิน จนเด็กเล็กต้องนอนอุ้มกันอยู่หน้าโรงแรมท่ามกลางความหนาวสั่น กว่าจะได้ที่พักใหม่ก็ตี 2 ครึ่ง ยังพบว่าไกด์จีนขอกินขนมเด็ก โดยไกด์ท้องถิ่นทนไม่ไหวเพราะไม่ได้กินข้าว จนต้องมาขอขนมเด็กๆ ในกรุ๊ปกิน ก่อนจะขอลาออกจากงานกลางคัน แถมวันกลับยังต้เงลุ้นตั๋วกลับนาทีสุดท้าย ตลอดทริปผู้เสียหายต้องนั่งเฝ้าเอเย่นต์ให้จองตั๋วขากลับให้ ซึ่งจองได้ทีละ 2-5 ใบ จนเกือบไม่ได้กลับไทยพร้อมกัน
เมื่อเดินทางถึงเมืองไทยในวันที่ 3 ม.ค. ผู้เสียหายพบว่าเอเย่นต์รายนี้พยายามจะหลบหนี แต่โชคดีที่สมาชิกในกลุ่มเห็นตัวก่อน จึงช่วยกันลากตัวไปแจ้งความดำเนินคดีทันที พร้อมยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเนื่องจากไม่มีความจริงใจและทำให้คนในครอบครัวต้องลำบากอย่างสาหัส