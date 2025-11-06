"โรม" ชี้นายกฯ ทำแค่พิธีการ ปชช.อยากเห็นผลลัพธ์ฟันสแกมเมอร์ ลั่นโลกเห็น "ธรรมนัส" เอี่ยวไม่ปลดรบ.ไร้เชื่อมั่น

”รังสิมันต์“ ชี้นายกฯ ทำMOU ผนึก 8 หน่วยงาน ปราบ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี แค่พิธีการ ประชาชนหวังเห็นผลลัพธ์มากกว่า ลั่นคนทั้งโลกสงสัย ”ธรรมนัส“ เอี่ยวสแกมเมอร์ ถ้าไม่ปลด รัฐบาลยากที่จะมีความเชื่อมั่น บอกรับไม่ได้ ที่ยังอุ้มชู ฝาก “ชาดา” สะกิด “อนุทิน” ใครเป็นโจร!
วันนี้ (6พ.ย.) นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรี เป็นประธานลงนาม MOU เรื่องการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีว่า เรื่องการทำ MOU ประเด็นสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่การทำ MOU ที่เป็นแค่พิธีการที่พิธีการเหล่านี้จะมีความหมายหรือไม่ ก็อยู่ที่การปฎิบัติหน้าที่จริงๆ แต่ถ้าไม่มีการปฏิบัติหน้าที่จริงๆแล้วไปเอาในเรื่องของการสอบสวน ในเรื่องของเส้นเงินต่างๆมา เพื่อดำเนินคดีเอาผิดกับบุคคลต่างๆ ตนคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลย ในการที่จะปราบปรามสแกมเมอร์ การลงนามMOU เพียงแค่มารวมพลังกันนี้ ตนคิดว่ามันยังไม่เห็นผลในการปฏิบัติ อาจจะมีดีอยู่บ้าง ที่อาจจะได้เห็นภาพการทำงานร่วมกัน มันก็ได้แค่นี้ แต่สิ่งที่สังคมคาดหวัง คือการได้ผลลัพธ์ที่ดี คือการจัดการกับพวกทุนสีเทา และนับตั้งแต่เรื่องนี้ที่มีการตรวจสอบคนในรัฐบาลอย่างเข้มแข็ง เราก็มักจะเห็นข่าวมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าเจ้าหน้าที่ไปจับกุมเว็บนั้น ทลายเว็บนี้ ซึ่งจริงๆเราก็ยังไม่รู้ ว่าจะนำไปสู่การจัดการตัวคีย์แมนจริงๆ อย่างไร แต่อย่างน้อยที่สุดเราก็มีข้อมูลอยู่ในมือ ซึ่งเป็นตัวคีย์แมน ระดับโลก อย่างปริ้นซ์ กรุ๊ป ก็ยังไม่มีความคืบหน้าตรงนี้เลย หรือก๊กอาน ที่บอกว่าออกหมายจับ ก็ต้องชี้แจงให้ชัดว่ามีการดำเนินการอย่างไร หรือนายลี ยงพัด ที่บอกว่ามีการยึดทรัพย์ ก็น้อยมาก แม้กระทั่งนายเบน สมิธ เอาอย่างไร ยิม เลียก เอาอย่างไร นี่คือสิ่งที่เรายังไม่ได้เห็นในส่วนนี้ และมากไปกว่านั้นความเชื่อมั่นที่รัฐบาลจะต้องมอบให้ประชาชนคือการปลดร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ออกจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตนคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ ถ้ายังอุ้มกันแบบนี้ไปเรื่อยๆ คิดว่ารัฐบาลนี้ยากที่จะมีความเชื่อมั่นได้
เมื่อถามว่า นายกรัฐมนตรีระบุว่าการปลดร.อ.ธรรมนัส เกี่ยวอะไรกับการปราบสแกมเมอร์ นายรังสิมันต์ กล่าวว่า วันนี้ต้องยอมรับว่าร.อ.ธรรมนัส เป็นหนึ่งในคนที่ถูกสังคมและกมธ. สงสัยว่ามีความเชื่อมโยง กับนายเบน สมิธ ซึ่งตนเชื่อว่านายกรัฐมนตรีมีทักษะภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยคนไหนก็ได้ ไปเปิดดู ร่างกฎหมายสภาคองเกรส ที่เขาเสนอกันได้ระบุชื่อใครบ้าง หนึ่งในนั้นคือนายเบน สมิธ ถามว่าถึงขนาดนี้จะไม่ให้เราสงสัย ถึงความสัมพันธ์ระหว่างร.อ.ธรรมนัส กับนายเบน สมิธ ได้อย่างไร ซึ่งร.อ.ธรรมนัสก็เป็นคนพูดเองว่ารู้จัก ถ้าจนถึงตอนนี้เรายังไม่เห็นผลประโยชน์ที่มันทับซ้อน กันและกัน ถ้านายกฯไม่สงสัย ก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมาก
นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ดังนั้นเราก็เห็นรูปแบบถึงการพึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ระหว่างนายเบน สมิธ กับร.อ.ธรรมนัส และร.อ.ธรรมนัสคือคนที่ทั้งโลก สงสัยอยู่ว่าเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ ถ้านายกฯจะมาอุ้มชูร.อ.ธรรมนัส แบบนี้ตนรับไม่ได้ เรื่องนี้น่าผิดหวัง ถ้าจะมาปกป้องร.อ.ธรรมนัส กันแบบนี้และตนก็อยากให้นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย และประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ช่วยบอกนายกรัฐมนตรีว่า ตกลงใครเป็นโจร ช่วยไปชี้ให้หน่อย เพราะนายชาดารู้ดีว่าใครเป็นใคร