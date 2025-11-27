คอนโดกลางหาดใหญ่ติดน้ำ 2.5 เมตร–450 ชีวิตรอความช่วยเหลือ ผู้ป่วย-เด็กเล็กเริ่มวิกฤต ไร้หน่วยงานเข้าถึง

ผู้อาศัยกว่า 450 ชีวิตในคอนโดกลางเมืองหาดใหญ่ยังติดอยู่ท่ามกลางน้ำลึกกว่า 2.5 เมตร ผู้ป่วยโรคไต–หญิงท้องแก่ต้องแบกขึ้นลงบันได 25 ชั้น หลังเฮลิคอปเตอร์ไม่มารับ ขณะเด็กเล็กเริ่มป่วยและหลายคนไม่ได้กินข้าวมาหลายวัน วอนเร่งส่งอาหาร น้ำดื่ม และยาช่วยเหลือด่วน
เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ข้อความบอกเล่าถึง สถานการณ์วิกฤตที่คอนโดกลางเมืองหาดใหญ่ยังมีน้ำท่วมสูงกว่า 2.5 เมตร ทำให้ผู้อาศัยกว่า 450 คนติดอยู่ภายในออกไปไหนไม่ได้ รวมถึงผู้ป่วยโรคไตที่ไม่ได้ฟอกไตมา 6 วันและหญิงท้องแก่ เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันแบกผู้ป่วยขึ้นลงบันได 25 ชั้นเพื่อรอเฮลิคอปเตอร์ แต่สุดท้ายไม่มาช่วย ก่อนมีเรืออพยพเข้ามารับและนำผู้ป่วยส่งถึงโรงพยาบาลได้สำเร็จ
ต่อมาทีมงานออกไปนำเชื้อเพลิงกลับมาใช้ในคอนโดแต่ต้องเผชิญเหตุงูกะปะหนีน้ำ ระหว่างนี้มีผู้อพยพเพิ่มขึ้นจนรวมกว่า 450 คน และไม่มีหน่วยงานใดส่งอาหาร น้ำดื่ม หรือการช่วยเหลือ ทำให้บางคนไม่ได้กินข้าวมา 4 วัน เด็กเล็กป่วยหลายราย และมีผู้ป่วยขาดยาจำเป็น จึงขอความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ำดื่ม นมเด็ก และยาพ่นขยายหลอดลมอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
“พุธ 26 พ.ย. 19:00 น. ชีวิตจริงยิ่งกว่าหนัง ! คอนโดกลางหาดใหญ่ออกไปไม่ได้แม้ที่อื่นน้ำจะลดแล้ว ที่นี่ยัง 2.5 เมตร ต้องแบกคนป่วยขึ้นลง 25 ชั้น, มีคนติดอยู่ 450 คน!
“เรามีนัดกันว่าจะนำผู้ป่วยโรคไตที่ไม่ได้ฟอกไตมา 6 วัน กับคนท้องแก่ทัองสาม ที่เริ่มทำท่าจะตึงๆท้อง ส่งไปร.พ.ทางเฮลิคอปเตอร์ ไลน์มานัดเวลา 9.00 น.
ทีมงานต้องขนคนป่วยทั้งรถเข็นขึ้นจากจากชั้น 6 ไปชั้น 25 ด้วยการยกขึ้นบันไดหนีไฟ เพื่อไปลานจอด ฮ.
แต่สุดท้าย ฮ.ก็ไม่มา ...
เราขอความช่วยเหลือ ฮ.ที่บินโฉบเข้ามาดู
ทุกลำตอบรับ แต่ก็ไม่มา ....
จนบ่ายสอง
มีเรือที่เข้ามารับญาติพี่น้องในคอนโด
จึงขอร้องให้ช่วยพาคนไข้ไปส่งพื้นที่ปลอดภัย
โชคดีที่พี่เค้าตอบรับ
เราจึงต้องขนคนไข้ลงมาชั้น 25 มาชั้น 1 อีกรอบ ...
ในที่สุดก็พาคนไข้ทั้งสองรายพาส่งพื้นที่ปลอดภัย โดยมีน้องหมอ intern ไปกับคนไข้ด้วย ได้รับการตอบรับว่าถึงร.พ.เรียบร้อย ถือว่าจบภารกิจกันไป
ตอนบ่ายสาม
มีเรืออีกลำเข้ามารับญาติพี่น้อง
ผมเลยขอติดเรือไปปั๊มน้ำมันข้างๆ
ไปทุบกระจก ขอน้ำมันเครื่อง มาช่วยในคอนโดก่อน
อันนี้ขออนุญาตเจ้าของแล้ว เค้ายินดี
ตอนกำลังทุบกระจกก็เจอกับงูกะปะที่กำลังหนีน้ำ
เลื้อยมาหาเราต้องรีบไล่ออกไป
ถือเป็นเรื่องระทึกอยู่เหมือนกัน
แล้วภารกิจก็สำเร็จ
ได้น้ำมันเครื่องมา 100 ลิตร
พอช่วยได้ประมาณ 3 วัน
แต่ข่าวร้ายคือ
วันนี้ไม่มีใครมาส่งข้าวเลย
เรารับผู้อพยพมาเพิ่มอีก
ตอนนี้ทั้งคอนโดมีคน 450 รายแล้ว
ไม่มีหน่วยงานในเข้ามาช่วยเลย
เราประสานทั้งสส. สจ. ทีมงานคุณกัน คุณบิณฑ์ แต่ก็ยังเงียบ…
วันนี้มีคนไม่ได้กินข้าว 4 วัน
มีเด็กบ้านข้างๆป่วยไข้ 38 องศา 2 ราย
อายุขวบครึ่ง กับ แปดขวบ
มีคนเป็นไข้ ท้องเสีย 1 ราย
ตอนนี้เป็นแพทย์ประจำคอนโดไปแล้ว
ขอความช่วยเหลือเรื่องอาหารสำหรับคนเกือบ 500 คน
น้ำดื่ม นมผงหรือนมสำหรับเด็กเล็ก เข้ามาช่วยหน่อยนะครับ
คนไข้หอบหืด หายใจลำบาก ต้องการยาพ่นขยายหลอดลมด้วยครับ”
ผู้ติดต่อ: นายเเพทย์สิริชัย ธาดาประดิษฐ์ 094-665-4536
Plus Condo Hatyai 2 ถ.ราษฎร์อุทิศ ใกล้สถานีรถไฟ
พิกัด https://maps.app.goo.gl/6vCoF2pqcPe3n6fz8