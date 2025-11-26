สธ.ทัพใหญ่ลงใต้! อพยพผู้ป่วยวิกฤตหาดใหญ่–เสริมกำลังกว่า 200 นาย รับมือมวลน้ำถล่ม

กระทรวงสาธารณสุขประชุมด่วนรับมือวิกฤตน้ำท่วมภาคใต้ หลังฝนกระหน่ำทั้งคืนทำรพ.หลายแห่งได้รับผลกระทบ โดยรพ.หาดใหญ่ยังมีผู้ป่วยหนัก 53 ราย ต้องเร่งเคลื่อนย้ายด้วยเฮลิคอปเตอร์และเรือ พร้อมดึงบุคลากรแพทย์กว่า 200 คน ออกซิเจน 255 ท่อ และชุดยาช่วยเหลือหลายหมื่นชุดลงพื้นที่ ขณะทีม Mini MERT–MERT–MCATT เตรียมลุยพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่ 27 พ.ย. เดินหน้าดูแลประชาชนเต็มกำลัง
รายงานการดูแลด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม พื้นที่ภาคใต้ ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568
ภาพรวมสถานการณ์
นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) ผ่านระบบทางไกลกับผู้บริหารในพื้นที่ภาคใต้ โดยยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดคืน ระดับน้ำยังสูงอยู่ แต่บางแห่งเริ่มลดลง โรงพยาบาลหาดใหญ่ เหลือผู้ป่วยหนักที่ต้องเคลื่อนย้าย 53 ราย และมีผู้ป่วยในอีก 510 ราย ได้วางแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนักด้วยเฮลิคอปเตอร์ และประสานทหารช่วยอพยพผู้ป่วยในทั้งหมดโดยเรือหรือรถ ส่วนที่โรงพยาบาลสงขลา น้ำเริ่มเข้าพื้นที่โรงพยาบาล ได้งดให้บริการผู้ป่วยนอกบางส่วน ยังคงให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินได้
การช่วยเหลือ/สนับสนุนการดำเนินงาน
- บุคลากรการแพทย์จากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 18 คน เข้าช่วยปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหาดใหญ่แล้ว ส่วนบุคลากรจากกรมการแพทย์ ตรัง พัทลุง และเขตสุขภาพที่ 11 รวม 106 คน จะเดินทางไปโรงพยาบาลหาดใหญ่ วันนี้ และบุคลากรจากกรมการแพทย์ อีก120 คน เตรียมเดินทางจากส่วนกลางไปสมทบเพิ่มเติม
- จัดหาถังออกซิเจนจำนวน 255 ท่อ จากกรมการแพทย์และเขตสุขภาพที่ 11 อยู่ระหว่างทยอยลำเลียงเข้าโรงพยาบาลหาดใหญ่
- สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดส่งชุดยาจำเป็น 3,412 ชุด และชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกว่า 30,000 ชุด
- โรงพยาบาลพัทลุง และโรงพยาบาลตรัง จัดหาอาหารให้โรงพยาบาลหาดใหญ่ มื้อละ 1,000 ชุด แทนโรงพยาบาลสงขลาที่เริ่มมีน้ำท่วม
การดูแลผู้ประสบอุทกภัย
- เตรียมพร้อมทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์เคลื่อนที่เร็ว (Mini Medical Emergency Response Team : Mini MERT) รวม 30 ทีม ชุดแรก 6 ทีม จากนนทบุรี ลพบุรี นครปฐม สมุทรปราการ และกระบี่ รายงานตัวที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า สนามบินหาดใหญ่ พร้อมปฏิบัติภารกิจตั้งแต่27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2568 ส่วนทีม MERT วชิระภูเก็ต พร้อมเรือ 2 ลำและอุปกรณ์ยังชีพ จะไปปฏิบัติงานได้เช้าวันที่ 28 พฤศจิกายน
- ทีม MCATT 6 ทีม จากโรงพยาบาลศรีธัญญา สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยอุปถัมภ์ และโรงพยาบาลสวนสราญรมย์สุราษฎร์ธานี ร่วมดูแลสุขภาพจิตประชาชน
- มี นายแพทย์ศักดา อัลภาชน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า บริหารจัดการสนับสนุนกำลังคนในพื้นที่