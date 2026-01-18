โรงแรมดังภูเก็ตออกแถลงชี้แจง ปมคีย์การ์ดบุกรุกห้อง ยันไม่ใช่เหตุการณ์ที่ฮอลิเดย์ อินน์ ป่าตอง

จากกระแสโซเชียลแชร์เหตุเตือนภัยความปลอดภัยคีย์การ์ดโรงแรม ล่าสุด ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ป่าตอง ยืนยันชัด เหตุการณ์ไวรัลไม่เกี่ยวข้องกับโรงแรม พร้อมย้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวด
จากกรณี โซเชียลฯแห่แชร์เหตุการณ์เตือนภัย เมื่อคีย์การ์ดโรงแรมไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยอีกต่อไป หลังมีมือดีแอบใช้การ์ดคุมระบบบุกรุกห้องพักยามวิกาล เจ้าของโพสต์เผยนาทีประจันหน้า ลั่นเสียความรู้สึกโรงแรมปัดความรับผิดชอบในตอนแรก ตามที่นำเสนอไปแล้วนั้น
วันนี้ (18 ม.ค.) เพจ“โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ป่าตอง” ออกแถลงชี้แจง เหตุการณ์ไวรัลไม่เกี่ยวข้องกับโรงแรมจากกรณีที่มีการเผยแพร่เหตุการณ์ดังกล่าว บนโลกออนไลน์และมีการเชื่อมโยงถึงสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ล่าสุด ทางโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต หาดป่าตอง ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันพร้อมชี้แจงว่า เหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ได้เกิดขึ้นภายในโรงแรมแต่อย่างใด
โรงแรมระบุว่า ให้ความสำคัญสูงสุดต่อ ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าพักทุกท่าน และยังคงดำเนินงานภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัย รวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้เข้าพักจะได้รับการดูแลและประสบการณ์การเข้าพักที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย
ทั้งนี้ ทางโรงแรมขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์ และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อโรงแรมได้โดยตรงผ่าน ช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการของโรงแรม เพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน