กัมพูชาได้ฤกษ์จัดพิธีเปิดสนามบินนานาชาติเตโชอย่างเป็นทางการ 20 ต.ค.นี้

MGR ออนไลน์ - สนามบินนานาชาติเตโช (KTI) จะจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 ต.ค.นี้ หลังจากเปิดใช้งานและให้บริการเที่ยวบินมานานกว่า 1 เดือนแล้ว
สำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือนแห่งกัมพูชา (SSCA) ยืนยันวันนี้ (9) ว่ารัฐบาลได้อนุมัติวันจัดงานดังกล่าวแล้ว โดยนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต จะเป็นประธานในพิธี และเพื่อให้การจัดงานดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทาง SSCA ได้ประกาศขอความเข้าใจและความร่วมมือจากผู้โดยสารที่เดินทางมายังสนามบินในวันดังกล่าว ด้วยคาดว่าจะมีการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดมากขึ้น
สิน จันเสรยวุทธา โฆษกของ SSCA กล่าวกับสำนักข่าวพนมเปญโพสต์ว่า เนื่องจากพิธีจัดขึ้นในสถานที่จริง เจ้าหน้าที่บางส่วนจึงจำเป็นต้องปฏิบัติงานหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งแขกผู้ร่วมงานที่เกี่ยวข้อง
โฆษกของ SSCA กล่าวว่าเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดหรือพลาดเที่ยวบิน ขอให้ผู้โดยสารทุกคนเดินทางมาถึงสนามบินก่อนเวลาในวันที่ 20 ต.ค.
สำหรับสนามบินนานาชาติเตโช มีพื้นที่ครอบคุลม 2,600 เฮกตาร์ และเป็นสนามบินระดับ 4F ที่สามารถรองรับเครื่องบินได้ทุกขนาด รวมถึงแอร์บัส A380 และโบอิ้ง 787
การก่อสร้างระยะแรกใช้งบประมาณราว 2,000 ล้านดอลลาร์ โดยอาคารแห่งนี้ติดอันดับ 9 จาก 11 โครงการสถาปัตยกรรมระดับโลกในปี 2568 จากการออกแบบ ความสง่างาม และสภาพแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติ
การก่อสร้างเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2563 ในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก โครงการนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็น 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 (2568-2573) สนามบินสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 13 ล้านคนต่อปี ระยะที่ 2 (2573-2593) จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 30 ล้านคน และระยะที่ 3 (2593 เป็นต้นไป) รองรับผู้โดยสารได้ 50 ล้านคน
SSCA รายงานว่าตั้งแต่เดือนม.ค. ถึงเดือนส.ค. ปีนี้ สนามบินนานาชาติทั้ง 3 แห่งของประเทศ คือ พนมเปญ เสียมราฐ และพระสีหนุ มีเที่ยวบินไป-กลับรวม 42,582 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นเกือบ 12% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2567 ส่วนปริมาณผู้โดยสารอยู่ที่ 4.61 ล้านคน เพิ่มขึ้นเกือบ 14% ขณะที่ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศอยู่ที่ 57,720 ตัน เพิ่มขึ้น 15%.