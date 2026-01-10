ผบ.ทบ. ตรวจแนววางกำลัง“เนิน 350 -ปราสาทตาควาย” สั่งคุมเข้มความมั่นคงทุกมิติ และให้กำลังใจทหารปกป้องอธิปไตย–สถาปนาความมั่นคง รัดกุม รอบคอบ พร้อมขอให้ภาคภูมิใจต่อการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ที่ผ่านมา ชี้ภารกิจยังต้องเดินหน้าต่อไป
เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2569 พล.อ.พนาแคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจแนวการวางกำลังและการสถาปนาความมั่นคงบริเวณแนวชายแดนของกองกำลังสุรนารี ในพื้นที่ฐานปฏิบัติการเนิน 225 ฐานปฏิบัติการเนิน 350 และบริเวณปราสาทตาควาย อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ การลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคง ตรวจความพร้อมของกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงการจัดกำลังตามแนวชายแดน
โดยผู้บัญชาการทหารบก ได้เน้นย้ำภารกิจสำคัญในการปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติ และการสถาปนาความมั่นคงในทุกมิติ พร้อมกำชับให้ดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด รอบคอบ และรัดกุม
ทั้งนี้ พล.อ.พนา ได้รับฟังการบรรยายสรุปจากผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับแผนการวางกำลังให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลพื้นที่และเสริมความปลอดภัยตลอดแนวชายแดน
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ยังได้ให้กำลังใจกำลังพลกองกำลังสุรนารี โดยขอให้ทุกนายภาคภูมิใจในหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ที่ผ่านมา และย้ำว่าภารกิจยังต้องเดินหน้าต่อไป โดยกำลังพลทุกนายต้องยึดมั่นในระเบียบวินัย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ มุ่งมั่น ทุ่มเทอย่างเต็มกำลัง คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ เพื่อให้พื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสงบ มั่นคง และเป็นกำลังหลักที่เข้มแข็งของกองทัพบกและประเทศชาติต่อไป