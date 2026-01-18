xs
จีวรบิน!! CIB บุกจับผู้ต้องหาฆ่าคนตายที่ภูเก็ต หลังหนีบวช 10 ปี พยายามกระโดดหน้าผาหนีขณะจับกุม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ตามจับผู้ต้องหาฆ่าคนตายแล้วหนีมาบวชเป็นพระกว่า 10 ปี ขณะจับกุมผู้ต้องหาฉวยโอกาสกระโดดหน้าผาลึก 4 เมตร หนีแต่ตำรวจสามารถรวบตัวได้ทัน

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ตามจับพระจีวรบิน หลังก่อเหตุฆ่าคนตายแล้วหนีมาบวชเป็นพระกว่า 10 ปี ระหว่างจับกุมผู้ต้องหาได้ฉวยโอกาสกระโดดหน้าผาลึก 4 เมตร และวิ่งหนีในป่าระยะทางประมาณ 500 เมตร แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกุมตัวได้

และรายงานเพิ่มเติมว่า ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ (บก.ปพ.) จับกุมนายสันติฯ ผู้ต้องหาคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเมื่อปี 2557 ที่ จ.ภูเก็ต หลังก่อเหตุได้หลบหนีมาบวชเป็นพระนานกว่า 10 ปี ที่สำนักสงฆ์ใน จ.นครพนม โดยระหว่างเข้าจับกุมผู้ต้องหาได้ฉวยโอกาสกระโดดหน้าผาหลบหนี แต่เจ้าหน้าที่ไล่ติดตามจนสามารถจับกุมตัวไว้ได้







