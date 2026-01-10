หนุ่มวัย 19 หลอนยา แทงพี่ชายก่อนอาละวาดไล่แทงชาวบ้าน ดับ 2 เจ็บสาหัส 1 ที่อยุธยา

พระนครศรีอยุธยา - หนุ่มวัย 19 ปี เกิดอาการคลุ้มคลั่งจากการเสพยา ใช้มีดแทงพี่ชายในหอพัก ก่อนวิ่งไล่แทงชาวบ้านไม่เลือกหน้า เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บสาหัสอีก 1 ตำรวจบางปะอินคุมตัวดำเนินคดีฆ่าคนตายโดยเจตนา พร้อมส่งตรวจสภาพจิต
เวลา 17.00 น. วันนี้( 10 ม.ค.) ร.ต.ท.ฐิติกร จุลวานิช รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางปะอิน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา รับแจ้งเหตุชายคลุ้มคลั่งใช้อาวุธมีดแทงพี่ชายและไล่แทงชาวบ้าน มีผู้บาดเจ็บหลายราย เหตุเกิดบริเวณหอพักแห่งหนึ่ง หมู่ 17 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและอาสาสมัครมูลนิธิพุทไธสวรรย์
ในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นหญิง 2 ราย คือ นางผุสดี สมัครการค้า อายุ 72 ปี และนางสาวเรณู มั่นทอง อายุ 66 ปี ถูกแทงบริเวณลำคอ ลำตัว และมือ อาการสาหัส นอนจมกองเลือดอยู่หน้าหอพักในระยะห่างกันกว่า 50 เมตร เจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลบางปะอิน
นอกจากนี้ยังพบผู้บาดเจ็บสาหัสเป็นชาย 1 ราย คือ นายเทิดศักดิ์ เสือกลับ อายุ 20 ปี พี่ชายของผู้ก่อเหตุ ถูกแทงหลายแผลภายในห้องพัก เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทันที เนื่องจากเกรงว่าผู้ก่อเหตุยังมีอาวุธและอาจก่ออันตรายซ้ำ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเจรจาควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ ทราบชื่อคือ นายสิริมงคล เสือกลับ อายุ 19 ปี พร้อมของกลางอาวุธมีด ก่อนนำตัวไปสอบสวนที่ สภ.บางปะอิน โดยภายในห้องพักและบริเวณโดยรอบพบคราบเลือดเป็นทางยาวกว่า 200 เมตร
นายวีระ เสือกลับ อายุ 56 ปี บิดาของผู้ก่อเหตุ เปิดเผยว่า ผู้ก่อเหตุมักมีพฤติกรรมเสพกัญชาและมีอาการผิดปกติทางจิตเป็นระยะ คาดว่าขณะเกิดเหตุเกิดอาการหลอนและทะเลาะกับพี่ชายเรื่องเล็กน้อย ก่อนก่อเหตุรุนแรงขึ้น พร้อมยอมรับรู้สึกเสียใจและขอให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมาย
ขณะที่เพื่อนบ้านให้ข้อมูลว่า ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ ก่อนพบผู้ก่อเหตุไล่แทงชาวบ้านอย่างไม่เลือกหน้า สร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้พักอาศัยในพื้นที่
ต่อมาทางโรงพยาบาลบางปะอินแจ้งว่า นางผุสดี สมัครการค้า และนางสาวเรณู มั่นทอง ทนพิษบาดแผลไม่ไหว เสียชีวิตในเวลาต่อมา ส่วนพี่ชายผู้ก่อเหตุยังคงอาการสาหัส
ด้าน พ.ต.อ.พิภพ นาพุทรา ผกก.สภ.บางปะอิน เปิดเผยว่า ตำรวจแจ้งข้อหานายสิริมงคล ฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาและพยายามฆ่า พร้อมส่งตัวตรวจสภาพจิตประกอบสำนวนคดี โดยร่างผู้เสียชีวิตได้ส่งชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี ก่อนมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป