คนเลี้ยงวัวโมโห! คว้าไม้ไผ่กระหน่ำตีคนงานเลี้ยงกุ้งชาวลาวดับคาที่ ริมถนนนครชัยศรี

นครปฐม – ปมเดือดสะสมเรื่องวัวเข้าเหยียบบ่อปลา คนเลี้ยงวัวคนไทย ใช้ไม้ตีคนงานเลี้ยงกุ้ง ชาวลาวเสียชีวิต หลังมีปัญหาทะเลาะกันบ่อยครั้ง เรื่องวัวเข้าไปในบ่อกุ้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจตามรวบตัวได้ทัน พร้อมแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
วันนี้( 23 ต.ค.) พ.ต.ท.อนุรักษ์ ดีคล้าย รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สภ.นครชัยศรี จ.นครปฐม รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายมีผู้เสียชีวิต บริเวณริมถนนหมู่ 5 ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จึงนำกำลังพร้อมด้วย พ.ต.อ.พายัพ โสธรางกูล ผกก.สภ.นครชัยศรี, พ.ต.ท.อิสรภาพ แก้วชลคราม รอง ผกก.ป., พ.ต.ท.อัครพล ลี้เกษร สวป., ชุดสืบสวน สภ.นครชัยศรี, เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานภาค 7 และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐม รุดตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบศพ นายเส็ง แสงอรุณ อายุ 53 ปี สัญชาติลาว นอนหงายเสียชีวิตจมกองเลือด มีบาดแผลถูกตีเข้าที่ศีรษะและใบหน้าหลายแห่ง ข้างศพมีสายไฟและหมวกไหมพรมตกอยู่ เจ้าหน้าที่จึงบันทึกภาพ เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ และมอบศพให้มูลนิธินำส่งโรงพยาบาลนครปฐมเพื่อชันสูตร
จากการสอบสวนพยานในพื้นที่ ทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนาย ธวัชชัย ปิ่นทอง อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 31/1 หมู่ 1 ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม หลังเกิดเหตุได้ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปทางวัดบ่อตะกั่ว เจ้าหน้าที่สายตรวจจึงเร่งติดตามและสามารถควบคุมตัวได้ทันควัน พร้อมของกลาง ท่อนไม้ไผ่ยาวประมาณ 1 เมตร ที่มีคราบเลือดติดอยู่ ซุกซ่อนในพงหญ้าใกล้บ้านพักของผู้ต้องหา
พ.ต.อ.พายัพ โสธรางกูล ผกก.สภ.นครชัยศรี เปิดเผยว่า จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ผู้ตายเป็นแรงงานต่างด้าวชาวลาว ทำงานรับจ้างเฝ้าบ่อกุ้งและบ่อปลาใกล้กับจุดเกิดเหตุ ส่วนผู้ต้องหามีอาชีพเลี้ยงวัวอยู่บริเวณใกล้เคียง ทั้งคู่มีปัญหาทะเลาะกันเป็นระยะ เนื่องจากวัวของนายธวัชชัย มักเข้าไปกินหญ้าและเหยียบในบ่อปลา
กระทั่งในวันเกิดเหตุ ทั้งสองฝ่ายมาเจอกันโดยบังเอิญ เกิดมีปากเสียงรุนแรงจนลุกลามเป็นการชกต่อย ก่อนที่นายธวัชชัย จะคว้าไม้ไผ่ฟาดใส่นายเส็งหลายครั้งจนล้มแน่นิ่งและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวนายธวัชชัยมาสอบสวนเพิ่มเติมที่ สภ.นครชัยศรี เบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหา “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา” และจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป