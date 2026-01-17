กองทัพบกแจงเหตุทำร้ายพลทหารใน ร.พันพิเศษ 1 ลพบุรี ย้ำไม่ปกป้องผู้กระทำผิด

กองทัพบกตรวจสอบกรณีเพจดังพาดพิงการใช้ความรุนแรงในหน่วยทหาร พบเป็นเหตุเกิดเมื่อ ส.ค. 2568 พลทหารรุ่นพี่ทำร้ายรุ่นน้อง ได้รับบาดเจ็บจริง ดำเนินการลงโทษทางวินัยแล้ว พร้อมเดินหน้าคดีอาญา ยืนยันยึดหลักโปร่งใสและความเป็นธรรม
จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก “น้ำ-นิชนันท์ วังคะฮาต” ได้โพสต์ข้อความพาดพิงถึงกองทัพบก โดยระบุว่า หน่วยกรมรบพิเศษที่ 1 จังหวัดลพบุรี มีพลทหารแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงภายในหน่วยนั้น
วันนี้ (17 ม.ค.) กองทัพบกได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงเมื่อเดือนสิงหาคม 2568 โดยเป็นกรณีที่พลทหารรุ่นพี่ลักลอบทำร้ายร่างกายพลทหารรุ่นน้องภายในหน่วยเดียวกัน จนได้รับบาดเจ็บ และต้องนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ภายหลังเกิดเหตุ หน่วยได้ดำเนินการสอบสวนและลงทัณฑ์ทางวินัยทหารต่อผู้กระทำผิด ด้วยโทษขังและจำขังรวม 45 วัน ซึ่งปัจจุบันได้ปฏิบัติโทษครบถ้วนแล้ว และกลับมารับราชการตามปกติ นอกจากนี้ ยังได้ลงโทษกักบริเวณเป็นเวลา 15 วัน ต่อกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่สิบเวร และผู้ช่วยสิบเวรในวันที่เกิดเหตุ ฐานบกพร่องต่อหน้าที่ในการกำกับดูแลกำลังพล
ในส่วนของการดำเนินคดีอาญา ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวน สภ.เมืองลพบุรี และรอการพิจารณาสำนวนจากพนักงานอัยการเพื่อส่งฟ้องตามขั้นตอน ซึ่งเมื่อกระบวนการคดีอาญาสิ้นสุดลง หน่วยจะดำเนินการในส่วนของคดีแพ่งต่อไป โดยได้จัดนายทหารพระธรรมนูญติดตามและอำนวยความสะดวกในคดีอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ กองทัพบกยืนยันไม่ปกป้องหรือยอมรับการกระทำความผิดในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการใช้ความรุนแรงภายในหน่วย พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างโปร่งใส และเกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
ขณะเดียวกัน ได้กำชับให้หน่วยทหารทุกระดับเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลกำลังพล เสริมสร้างความเข้าใจด้านวินัยทหารและสิทธิมนุษยชน รวมถึงทบทวนมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และช่องทางการร้องเรียนภายในหน่วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกในอนาคต