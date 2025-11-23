ตำรวจบุกบ้านรวบอดีตผู้นำบราซิล คาดเตรียมเผ่นหนีโทษจำคุก 27 ปี

เอพี – ตำรวจบราซิลเข้าจับกุมอดีตประธานาธิบดี ฌาอีร์ โบลโซนาโร เนื่องจากสงสัยเตรียมแผนหลบหนีก่อนที่จะต้องเข้ารับโทษจำคุก 27 ปีจากข้อหาพยายามก่อรัฐประหารในเร็วๆ นี้
คดีอาญาที่ยืดเยื้อและสร้างความแตกแยกรุนแรงในบราซิลเกิดการพลิกผันครั้งใหญ่โดยไม่คาดคิด โดยเมื่อเช้าวันเสาร์ (22 พ.ย.) ตำรวจบราซิลได้บุกเข้าไปในบ้านพักของโบลโซนาโรตามคำสั่งของอเล็กซานเดอร์ เดอ มอเรส ผู้พิพากษาศาลสูงสุด และนำตัวอดีตประธานาธิบดีผู้นี้ไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในกรุงบราซิเลีย หลังตรวจพบว่า เมื่อเวลา 00.08 น. กำไลติดตามตัวระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดที่ข้อเท้าหรือกำไลอีเอ็มของโบลโซนาโรถูกละเมิดสัญญาณ
ทนายความของโบลโซนาโรยืนยันว่า ลูกความของตนไม่ได้ทำอย่างนั้น ทว่า รายงานของเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมตัว รวมถึงวิดีโอของศาลซึ่งมีการเผยแพร่ในเวลาต่อมาระบุว่า โบลโซนาโรยอมรับว่า พยายามใช้หัวแร้งบัดกรีงัดกำไลอีเอ็ม อีกทั้งมีภาพฝาครอบกำไลอีเอ็มเสียหายอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ โบลโซนาโร ผู้นำขวาจัด วัย 70 ปี ที่อยู่ระหว่างการกักบริเวณที่บ้าน ได้รับคำสั่งให้สวมกำไลอีเอ็มหลังจากศาลวินิจฉัยว่า มีความเสี่ยงหลบหนี
เดอ มอเรสระบุว่า การจับกุมเป็นมาตรการป้องกันล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเป็นไปได้ที่โบลโซนาโรอาจหลบหนีในระหว่างการชุมนุมประท้วงช่วงเย็นวันเสาร์ที่ฟลาวิโอ โบลโซนาโร ลูกชายของอดีตผู้นำผู้นี้ เป็นแกนนำจัดการชุมนุม
ผู้พิพากษาศาลสูงสุดเสริมว่า การพยายามทำลายกำไลอีเอ็มเป็นการยืนยันว่า โบลโซนาโรพยายามหลบหนีระหว่าง “เหตุชุลมุน” จากการประท้วงดังกล่าว โดยมีโอกาสที่โบลโซนาโรจะหนีไปยังสถานทูตอเมริกันที่อยู่ห่างจากที่พักของเขาเพียง 13 กม. และใช้เวลาขับรถแค่ 15 นาที
เมื่อเดือนส.ค. ตำรวจบราซิลพบข้อมูลที่เชื่อมโยงโบลโซนาโรกับการขอลี้ภัยทางการเมืองในอาร์เจนตินา ที่ฆาเบียร์ มิลเล พันธมิตรของโบลโซนาโร เป็นประธานาธิบดีอยู่
ในส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของโบลโซนาโรเช่นเดียวกัน ดูเหมือนไม่รู้เรื่องที่อดีตผู้นำบราซิลถูกจับกุมมาก่อนจนกระทั่งถูกผู้สื่อข่าวซักถาม อย่างไรก็ดี เขาบอกว่า เป็นเรื่องที่แย่มาก ก่อนสำทับว่า เพิ่งคุยกับประธานาธิบดีลูอิซ อินาซิโอ ลูลา ดา ซิลวาของบราซิลเมื่อวันศุกร์ (21 พ.ย.) และจะนัดพบกันในอนาคตกันใกล้
ตัวลูลาเองนั้นเดินทางไปร่วมซัมมิตจี20 ที่แอฟริกาใต้ โดยเกลซี ฮอฟฟ์มันน์ หนึ่งในรัฐมนตรีสำคัญของบราซิล เปิดเผยทางโซเชียลมีเดียว่า การจับกุมโบลโซนาโรเกิดขึ้นหลังจากอดีตประธานาธิบดีผู้นี้พยายามข่มขู่คุกคามผู้พิพากษาศาลสูง
เอพีรายงานว่า คณะผู้พิพากษาศาลสูงสุดที่เคยตัดสินลงโทษจำคุกโบลโซนาโรด้วยคะแนน 4 ต่อ 1 นั้น จะประชุมและลงมติเกี่ยวกับการจับกุมโบลโซนาโรครั้งนี้ในวันจันทร์ (24 พ.ย.)
ขณะเดียวกัน สื่อท้องถิ่นรายงานว่า โบลโซนาโรที่เป็นประธานาธิบดีบราซิลระหว่างปี 2019-2022 และยังคงมีบทบาทสำคัญทางการเมือง อาจเริ่มต้นรับโทษจำคุก 27 ปีภายในสัปดาห์นี้ หลังจากใช้สิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์คำตัดสินหมดแล้ว
ทั้งนี้ โบลโซนาโรและพันธมิตรหลายคนถูกคณะผู้พิพากษาศาลสูงสุดตัดสินว่า พยายามโค่นล้มระบอบประชาธิปไตยภายหลังแพ้การเลือกตั้งในปี 2022 โดยอัยการเผยว่า แผนการรัฐประหารครอบคลุมการลอบสังหารลูลา รองประธานาธิบดีเจอราลโด อัลก์มิน และเดอ มอเรส
โบลโซนาโรยังถูกตัดสินว่า มีความผิดในข้อหาเป็นผู้นำองค์กรอาชญากรรมติดอาวุธ และพยายามล้มล้างประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมด้วยความรุนแรง ขณะที่เจ้าตัวปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด
โบลโซนาโรถูกกักบริเวณที่บ้านเมื่อต้นเดือนสิงหาคม หรือก่อนที่จะถูกตัดสินหลายสัปดาห์ และทีมทนายความพยายามขอให้ศาลสูงสุดอนุญาตให้โบลโซนาโรรับโทษด้วยการกักบริเวณที่บ้านต่อไปโดยอ้างปัญหาสุขภาพ ทว่า ตามกฎหมายของบราซิลกำหนดให้นักโทษต้องเริ่มรับโทษจำคุกในเรือนจำ
รายงานระบุว่า ช่วงเช้าวันเสาร์ยังมีผู้ประท้วงแค่กลุ่มเล็กๆ หน้าสำนักงานตำรวจในบราซิเลีย แต่คาดว่า จะมีผู้สนับสนุนโบลโซนาโรมาสมทบเพิ่มเติม โดยเหล่าผู้จัดการประท้วงเผยว่า จะย้ายที่ชุมนุมไปยังสถานที่ควบคุมตัวโบลโซนาโร
ทางด้านฝ่ายตรงข้ามของอดีตประธานาธิบดีผู้นี้เฉลิมฉลองกันอย่างคึกคักทางออนไลน์ และนัดฉลองกันอีกครั้งในช่วงเย็นวันเสาร์ในเมืองใหญ่ทั่วประเทศ