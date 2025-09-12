สหรัฐฯเดือดแทน!ศาลพิพากษาจำคุก27ปีอดีตปธน.บราซิล วางแผนรัฐประหารเพื่อรักษาอำนาจ

ฌาอีร์ โบลโซนารู อดีตประธานาธิบดีบราซิล ในวันพฤหัสบดี(11ก.ย.) โดนระวางโทษจำคุก 27 ปีกับ 3 เดือน ไม่กี่ชั่วโมงหลังถูกพิพากษาว่ามีความผิดฐานพยายามก่อรัฐประหารเพื่อรักษาอำนาจ หลังจากพ่ายแพ้ศึกเลือกตั้งปี 2022 ความเคลื่อนไหวที่กระตุ้นเสียงเดือดดาลจากรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ พันธมิตรของโบลโซนารู ที่ประกาศกร้าวว่าจะมีการตอบโต้อย่างแน่นอน
คำตัดสินของคณะตุลาการ 5 ท่านของศาลสูงสุดบราซิล ทำให้ โบลโซนารู วัย 70 ปี กลายเป็นอดีตประธานาธิบดีคนแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศ ที่ถูกพิพากษาว่ามีความผิดฐานโจมตีประชาธิปไตย แต่มันเรียกเสียงแสดงความไม่พอใจมาจากรัฐบาลสหรัฐฯของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
“คดีอาญานี้แทบเป็นจุดบรรจบระหว่างอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของบราซิล” ตุลาการ การ์เมน ลูเซีย กล่าวก่อนลงมติตัดสินความผิดของโบลโซนารู อ้างถึงประวัติศาสตร์ของชาติที่แปดเปื้อนด้วยการรัฐประหารและความพยายามโค่นล้มประชาธิปไตยหลายต่อหลายครั้ง
ผู้พิพากษาหญิงรายนี้กล่าวต่อว่ามีหลักฐานอย่างท่วมท้นที่ว่า โบลโซนารู ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้คำสั่งกักบริเวณ ดำเนินการด้วยจุดประสงค์เซาะกร่อนประชาธิปไตยและสถาบันต่างๆ
โดยผู้พิพาษา 4 ใน 5 ท่าน ตัดสินว่าอดีตประธานาธิบดีรายนี้มีความผิดทางอาญา 5 กระทง ประกอบด้วยเขาร่วมในองค์กรอาชญกรรมติดอาวุธ, พยายามใช้ความรุนแรงล้มเลิกประชาธิปไตย, บงการรัฐประหาร และก่อความเสียหายแก่ทรัพย์สินของรัฐ รวมไปถึงทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ได้รับการคุ้มครอง
คำพิพากษาลงโทษโบลโซนารู มีขึ้นหลังจากพวกผู้นำขวาจัดอื่นๆในปีนี้ ในนั้นรวมถึง มารีน เลอ เปน ของฝรั่งเศส และ โรดริโก ดูเตอร์เต แห่งฟิลิปปินส์ ถูกประณามทางกฎหมายเช่นกัน
ขณะเดียวกันคำตัดสินนี้อาจก่อความเดือดดาลเพิ่มเติมแก่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ พันธมิตรใกล้ชิดของ โบลโซนารู หลังจากที่ผ่านมา ผู้นำอเมริกาประณามคดีนี้ว่าเป็นการ "ล่าแม่มด" และแก้แค้นด้วยการรีดภาษีสินค้านำเข้าจากบราซิล, คว่ำบาตรประธานศาล และเพิกถอนวีซ่าของคณะผู้พิพากษาศาลสูงเกือบทั้งหมด
เมื่อถูกถามเกี่ยวกับคำพิพากษในวันพฤหัสบดี(11ก.ย.) ทรัมป์ ยกย่อง โบลโซนารู เรียกคำตัดสินว่าเป็นสิ่งเลวร้าย "ผมคิดว่ามันเป็นแย่มากๆสำหรับบราซิล"
ด้าน เอดูดาร์โด โบลโซนารู สมาชิกรัฐสภาบราซิล ลูกชายของ โบลโซนารู ที่เฝ้าดูคำพิพากษาผู้เป็นพ่อจากสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ คาดหมายว่า ทรัมป์ จะพิจารณากำหนดมาตการคว่ำบาตรบราซิลเพิ่มเติม เช่นเดียวกับคณะผู้พิพากษาศาลสูง
มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ เขียนข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ระบุ "ศาลพิพากษาอย่างไม่ยุติธรม" และ "สหรัฐฯจะตอบโต้ต่อการล่าแม่มดครั้งนี้"
กระทรวงการต่างประเทศบราซิล เผยแพร่ถ้อยแถลงตอบโต้ความเห็นของรูบิโอ โดยเรียกว่ามันเป็นการข่มขู่ "โจมตีขอบเขตอำนาจของบราซิล และเพิกเฉยต่อข้อเท็จจริง และหลักฐานที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือ" พร้อมประกาศกร้าวว่าประชาธิปไตยบราซิลจะไม่ยอมถูกข่มขู่โดยสหรัฐฯ
ลุยซ์ อินาซิโอ ลูลา ดา ซิลวา ประธานาธิบดีบราซิล ก็บอกเช่นกันว่าเขาไม่เกรงกลัวต่อมาตรการคว่ำบาตรใหม่ๆจากสหรัฐฯ ระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนท้องถิ่น ไม่กี่ชั่วโมงก่อนมีคำพิพากษา
อย่างไรก็ตามด้วยคำตัดสินไม่เป็นเอกฉันท์ มีผู้พิพากษาเห็นแย้ง 1 ราย มันจึงเปิดทางสำหรับหนทางการยื่นคัดค้านคำตัดสิน ซึ่งบทสรุปของการพิจารณาคดีอาจลากยาวไปแถวๆศึกเลือกตั้งประธานาธิบดี ในเดือนตุลาคม 2026 ในขณะที่ โบลโซนารู ประกาศซ้ำๆว่าเขาจะลงสมัครอีกครั้ง แม้ถูกห้ามจากการดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ตาม
บรรดาทนายความของโบลโซนารู ระบุในถ้อยแถลงว่าคำพิพากษานั้น "เลยเถิดเกินไปโดยไม่มีเหตุผล" และพวกเขาจะยื่นอุทธรณ์
(ที่มา:รอยเตอร์)