&'ซูจี&' สุขภาพทรุด ป่วยโรคหัวใจ ลูกชายร้องรัฐบาลทหารพม่าปล่อยตัวเข้ารับการรักษาโดยเร็ว

รอยเตอร์ - อองซานซูจี อดีตผู้นำพม่าที่ถูกควบคุมตัว กำลังทุกข์ทรมานจากอาการป่วยด้วยโรคหัวใจที่ทรุดหนัก และจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน ลูกชายของซูจีกล่าววันนี้ (5) ในคำร้องขอการปล่อยตัวซูจีทันทีจากการคุมขังที่โหดร้ายและคุกคามชีวิต
คิม อาริส เผยกับรอยเตอร์ว่ามารดาวัย 80 ปี ของเขา ที่ถูกทหารควบคุมตัวนับตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2564 ที่โค่นล้มรัฐบาลของเธอ ได้ขอพบแพทย์โรคหัวใจเมื่อประมาณ 1 เดือนก่อน แต่เขาไม่สามารถระบุได้ว่าคำขอของเธอได้รับการอนุมัติหรือไม่
“หากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพอย่างเหมาะสม มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรู้ว่าหัวใจของเธออยู่ในสภาพใด” คิม อาริส กล่าวทางโทรศัพท์จากกรุงลอนดอน
“ผมกังวลมาก ไม่มีทางที่จะยืนยันได้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่หรือไม่” ลูกชายของซูจี กล่าว
อาริสกล่าวว่า ซูจีมีปัญหาเรื่องกระดูกและเหงือกเช่นกัน พร้อมเสริมว่ามีแนวโน้มว่าเธอได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเดือนมี.ค. ที่คร่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า 3,700 คน ในวิดีโอเฟซบุ๊ก เขาได้ร้องขอให้ซูจีและนักโทษการเมืองทั้งหมดในพม่าได้รับการปล่อยตัว
โฆษกของรัฐบาลรักษาการที่กองทัพสนับสนุนไม่ได้รับสายที่รอยเตอร์ติดต่อเพื่อขอความคิดเห็น และกระทรวงข้อมูลของรัฐบาลรักษาการไม่ได้ตอบสนองต่อคำถามที่รอยเตอร์ส่งทางอีเมลเช่นกัน
พม่าตกอยู่ในสถานการณ์ความรุนแรงนับตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจในเดือนก.พ. 2564 ที่นำไปสู่การชุมนุมประท้วงขนาดใหญ่ ที่ถูกปราบปรามด้วยกำลังอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดการลุกฮือด้วยอาวุธอย่างกว้างขวาง
ซูจี สัญลักษณ์ของขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยของพม่ามาอย่างยาวนาน กำลังรับโทษจำคุก 27 ปี ในความผิดต่างๆ รวมถึงการยุยงปลุกปั่น การคอร์รัปชั่น และการฉ้อโกงการเลือกตั้ง ที่เธอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
การปรากฎตัวต่อสาธารณะครั้งสุดท้ายของเธอคือในศาลเมื่อเดือนพ.ค. 2564 ไม่กี่เดือนหลังการรัฐประหาร โดยภาพที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ของรัฐ แสดงให้เห็นเธอนั่งตัวตรงในคอกจำเลย มือวางบนตัก และสวมหน้ากากอนามัย
กองทัพอ้างเหตุผลในการเข้ายึดอำนาจระบุว่ามีการทุจริตอย่างกว้างขวางในการเลือกตั้งที่พรรคของซูจีชนะอย่างถล่มทลาย แม้ว่าผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งจะไม่พบหลักฐานการโกงก็ตาม
รัฐบาลต่างประเทศและกลุ่มสิทธิมนุษยชนเรียกร้องให้ปล่อยตัวซูจีอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปลายเดือนธ.ค. รัฐบาลรักษาการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพ วางแผนที่จะจัดการเลือกตั้งใหม่เป็นหลายระยะ ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกนับตั้งแต่การเลือกตั้งที่จุดชนวนให้เกิดการรัฐประหาร
กลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหาร รวมถึงพรรคของซูจี ต่างกำลังคว่ำบาตรการเลือกตั้งหรือถูกห้ามลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยมีเพียงพรรคการเมืองที่ได้รับการสนับสนุนและได้รับการอนุมัติจากกองทัพเท่านั้นที่เข้าร่วม รัฐบาลตะวันตกได้วิพากษ์วิจารณ์การเลือกตั้งครั้งนี้ว่าเป็นการเสริมอำนาจของบรรดานายพล
ซูจีเกิดในปี 2488 บิดาของซูจีคือนายพลอองซาน วีรบุรุษผู้ต่อสู้เพื่อเอกราชของพม่า ที่ถูกลอบสังหารตั้งแต่เธอยังเล็ก ซูจีถูกคุมขังเกือบ 2 ทศวรรษ รวมทั้งถูกกักบริเวณในบ้านของครอบครัวริมทะเลสาบอินยาในย่างกุ้งนานถึง 15 ปี ตามคำสั่งของรัฐบาลทหารชุดก่อน
ซูจีสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ด แต่งงานกับไมเคิล อาริส นักวิชาการชาวอังกฤษในปี 2515 และมีบุตรชาย 2 คน ก่อนที่จะเดินทางกลับพม่าในปี 2531 เพื่อดูแลมารดาที่กำลังเจ็บป่วย
ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเธอได้เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงทั่วประเทศต่อต้านการปกครองของทหาร และก่อตั้งพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) และก้าวขึ้นเป็นผู้นำการเรียกร้องประชาธิปไตยที่โดดเด่นที่สุดของพม่า.