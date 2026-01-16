“บิ๊กเล็ก” ชี้โอกาสปะทะรอบ 3 ยังมี หากเขมรไม่ทำตามข้อตกลง แต่อยากใช้การเจรจามากกว่า

รมว.กลาโหม ลงพื้นที่วางกำลังชายแดนสระแก้ว ตรวจเยี่ยทหาร ติดตามข้อมูลประชาชนที่ได้รับผลกระทบบ้านเรือนเสียหาย เผยโอกาสปะทะรอบ 3 ยังมี หากกัมพูชาไม่ทำตามข้อตกลง แต่อยากใช้การเจรจามากกว่า เพราะประชาชนจะไม่ได้เดือดร้อน
วันนี้ (16 ม.ค.69) พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมด้วย พล.ต.สิทธิพร จุลปานะ รองแม่ทัพภาคที่ 1 , พล.ต.เบญจพล เดชาติวงษ์ ณ อยุธยา ผบ.พล.ร.2 รอ./ผบ.กกล.บูรพา และ พล.ต.สังกาศ สร้อยคํา ผบ.พล.ร.11 ให้การต้อนรับ พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม(รมว.กห.) และ พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ ปล.กห. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบก ด้านตะวันออก ในพื้นที่ จ.สระแก้ว
รมว.กห.ได้เดินทางไปยังพื้นที่การวางกำลัง บ้านคลองแผง อ.ตาพระยา รับฟังการบรรยายสรุป การวางกำลังและควบคุมพื้นที่ รวมถึงการปรับปรุงที่มั่น พร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่ปฏิบัติการทางทหาร และมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กำลังพล และติดตามข้อมูลเกี่ยวกับประชาชนและบ้านเรือนตามแนวชายแดนที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บและได้รับผล กระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ รมว.กห.ได้เดินทางไปยังพื้นที่ บ้านหนองหญ้าแก้วและบ้านหนองจาน อ.โคกสูง ตรวจเยี่ยมพื้นที่การปฏิบัติการทางทหาร พร้อมรับฟังสรุปการควบคุมพื้นที่ นอกจากนั้นยังได้พูดคุยกับกำลังพลที่ได้ร่วมปฏิบัติการ พร้อมขอบคุณในความเสียสละและความกล้าหาญจนสามารถควบคุมพื้นที่ได้สำเร็จ
พล.อ.ณัฐพล กล่าวกับชาวบ้านหนองหญ้าแก้ว ถึงโอกาสการปะทะรอบ 3 ว่า มันก็คงมี แต่ถ้าเราพยายามรักษาบรรยากาศไว้อย่างนี้ โอกาสที่จะเกิดรอบ 3 มันก็จะนานออกไป
“หากฝ่ายกัมพูชา ไม่ตอบรับข้อตกลง ขัอสรุปที่ผมไปประชุมมา ก็อาจจะเกิดรอบ 3 เร็วขึ้น”
อย่างไรก็ตาม โดยเจตนารมณ์แล้ว พล.อ.ณัฐพล ระบุว่า ต้องการใช้สันติวิธี ใช้การเจรจามากกว่า เพราะประชาชนจะไม่ได้เดือดร้อน ถ้าคุยกันรู้เรื่อง ก็อยากให้คุยกัน แต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับฝ่ายกัมพูชา
“ผมเป็นทหารมาทั้งชีวิตและเคยรับราชการอยู่ในพื้นที่กองทัพภาค 1 ผมมองเห็นภาพแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้น ที่ผ่านมา ผมได้พยายามหลีกเลี่ยงการปะทะ ดังนั้นหากคุยกันได้ก็อยากให้คุย แต่หากจำเป็น เพื่อปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ เราก็จะจำเป็นต้องทำ และจะทำให้ดีที่สุดด้วย” พล.อ.ณัฐพล กล่าว