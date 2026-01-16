“บิ๊กเล็ก” ให้กำลังใจชาวบ้านชายแดนสระแก้วยันไม่มีนโยบายเปิดด่าน ส่วนรอบ3มีหรือไม่ขึ้นที่กัมพูชา

สระแก้ว-“บิ๊กเล็ก” ควงแม่ทัพภาค 1 พร้อม ผบ.กกล.บูรพา ลงพื้นที่ชายแดนสระแก้วให้กำลังใจชาวบ้าน ย้ำรัฐบาล–กองทัพ ปกป้องอธิปไตยเต็มที่ ไม่มีนโยบายเปิดด่านชายแดน ชี้ปะทะรอบ 3 มีหรือไม่ขึ้นอยู่ที่กัมพูชา ด้านชาวบ้านลั่นไม่ต้องการคืนดีเขมร สงสารทหารเสียชีวิต ขอสร้างรั้วชายแดนให้ชัดเจน
วันนี้ ( 16 ม.ค.) พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ ปลัดกระทรวงกลาโหม ,พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 รวมทั้ง พล.ต.เบญจพล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้บัญชาการพล.ร.2 รอ. และผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ด้าน จ.สระแก้ว
พร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์จากหน่วยเฉพาะกิจตาพระยา ก่อนเข้าตรวจความเรียบร้อยของการปฏิบัติการทางทหาร บริเวณแนวรั้วลวดหนามชายแดนบ้านคลองแผง อ.ตาพระยา ตามซึ่งมีพื้นที่ติดกับบ้านบึงตะกวน ฝั่งกัมพูชา
จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังบ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง พร้อมรับฟังรายงานความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะชายแดน ก่อนเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงมอบสิ่งของเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ใหญ่บ้านและชุด ชรบ. ในพื้นที่
ทั้งนี้ พล.อ.ณัฐพล ได้พูดคุยและให้กำลังใจชาวบ้าน โดยในช่วงหนึ่งได้กล่าว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาตนเองมีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ชายแดน เนื่องจากการใช้กำลังย่อมส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งในช่วงเวลาแรกได้ พยายามที่จะใช้การเจรจาเพื่อให้ฝ่ายกัมพูชาปฏิบัติตามข้อเสนอ แต่เมื่อการเจรจาไม่เป็นผล จึงจำเป็นต้องใช้กำลังและอาวุธ
“ ปฏิบัติการในครั้งนี้ถือเป็นอีกหน้าประวัติศาสตร์ของ กองทัพ โดยแม่ทัพภาคที่ 1 และกำลังพลทุกนายได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและกล้าหาญ และขอให้กำลังใจทุกฝ่ายเดินหน้าต่อไป โดยยืนยันว่า รัฐบาลและกองทัพจะปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มที่ ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นได้ว่า ทุกการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอน”
พล.อ.ณัฐพล ยังบอกอีกว่าในส่วนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและบ้านเรือนที่เสียหายนั้น ทางจังหวัดสระแก้วได้รายงานให้ทราบแล้ว และจะมีการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาประกอบอาชีพได้ในระยะยาว
ส่วนการปะทะรอบ 3 นั้น พล.อ.ณัฐพล ระบุว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ แต่หากทุกฝ่ายพยายามรักษาบรรยากาศและใช้สันติวิธี โอกาสดังกล่าวก็จะยืดออกไป อย่างไรก็ตาม หากฝ่ายกัมพูชาไม่ตอบรับข้อตกลง อาจทำให้สถานการณ์ตึงเครียดเร็วขึ้น โดยยืนยันว่ากองทัพพยายามหลีกเลี่ยงการใช้อาวุธ แต่หากจำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตย ก็พร้อมดำเนินการอย่างเต็มที่
“ สถานการณ์ชายแดนใน จ.สระแก้วขณะนี้ยังอยู่ในภาวะปกติ ระดับรัฐบาลยังคงเดินหน้าเจรจาแบบทวิภาคี ขณะที่กองทัพในพื้นที่มีความพร้อมตลอดเวลา โดยย้ำว่าการเปิดด่านชายแดนยังไม่มีในนโยบายของรัฐบาล และเป็นเพียงคำกล่าวจากฝ่ายกัมพูชาเท่านั้น ” พล.อ.ณัฐพล กล่าว
ด้านชาวบ้านบ้านหนองหญ้าแก้ว ได้สะท้อนความรู้สึกต่อ พล.อ.ณัฐพล ว่า ชาวบ้านในพื้นที่ไม่ต้องการคืนดีกับกัมพูชา รู้สึกสงสารทหารที่เสียชีวิต และต้องการให้มีการสร้างรั้วชายแดนอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถกลับไปทำมาหากินได้ตามปกติ และยืนยันว่า ชาวบ้านไม่ต้องการให้มีการเปิดด่านชายแดนอีก