ทภ.1 รักษาที่มั่น “บ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว-คลองแผง” หลังหยุดยิง แนะ ปชช.รอฟังประกาศก่อนเข้าพื้นที่

ทภ. 1 หยุดปฏิบัติการต่อฝ่ายตรงข้ามตามแถลงการณ์การร่วมหยุดยิง เที่ยงวันที่ 27 ธ.ค. โดยยังรักษาที่มั่นบ้านหนองจาน บ้านหนองหญ้าแก้ว บ้านคลองแผง ให้ประชาชนรอฟังประกาศก่อนกลับเข้าพื้นที่
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา พื้นที่ จ.สระแก้ว ประจำวัน 27 ธันวาคม 2568 เวลา 18.00 น.
กกล.บูรพา ปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยในสถานการณ์ความขัดแย้งไทย-กัมพูชา เข้าสู่วันที่ 20 ดำเนินการใน 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่บ้านคลองแผง อ.ตาพระยา, พื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง และ พื้นที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง
โดยในช่วงเช้า ฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธยิงสนับสนุนด้วยปืนใหญ่ เครื่องยิงลูกระเบิดมายังฝ่ายเรา ซึ่งฝ่ายเราใช้อาวุธยิงสนับสนุนเพื่อควบคุมพื้นที่ อยู่ระหว่างดำเนินการดัดแปลงที่มั่นตั้งรับ พร้อมตอบโต้ตามสถานการณ์และดำรงความมุ่งหมายรักษาที่มั่น
ภายหลังจากการลงนามในถ้อยแถลงร่วม Joint Statement ของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทย - กัมพูชา (GBC) วาระพิเศษ ครั้งที่ 3 ณ พื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยกำหนดให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงในเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ซึ่ง ศปก.ทภ.1 ได้รับรายงานจาก กกล.บูรพา ว่าทั้ง 3 พื้นที่แนวรบ ได้หยุดปฏิบัติการทางทหารต่อฝ่ายตรงข้าม ตามแนวทาง Joint Statement อย่างเคร่งครัด แต่ยังคงดำรงความมุ่งหมายในการรักษาที่มั่น ทั้งนี้ ไม่มีรายงานการยิงหรือตอบโต้มาจากฝ่ายกัมพูชาเช่นกัน
สำหรับประชาชนในพื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว จำนวน 4 อำเภอ ขอให้ติดตามสถานการณ์และประกาศของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ก่อนพิจารณากลับเข้าเข้าที่พักอาศัยของตน และขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยเป็นสำคัญ