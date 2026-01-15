ททท.ชวนออกเดินทางค้นหาความสุขในเมืองไทย ตอกย้ำยุทธศาสตร์ Value Over Volume

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยตลาดในประเทศ เตรียมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยในปี 2569 ผ่านการต่อยอดแคมเปญ “สุขทันทีที่เที่ยวไทย” ยิ่งเดินทางด้วยใจ ยิ่งได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวปี 2569 Value Over Volume ที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่า มากกว่าปริมาณ โดยมุ่งยกระดับประสบการณ์การเดินทางของนักท่องเที่ยวไทย จากการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน สู่การเดินทางที่มีความหมาย สะท้อนตัวตน และตอบโจทย์คุณค่าภายในของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในทุกมิติ
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า “ในปี 2569 เราจะเดินหน้าสื่อสารและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ผ่านแคมเปญ ‘สุขทันทีที่เที่ยวไทย’ เพื่อสร้างความสุขแก่นักท่องเที่ยวได้ทันทีที่ออกเดินทาง โดยมุ่งส่งมอบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ทั้งร่างกายและจิตใจ ในรูปแบบ Holistic Travel ซึ่งเป็นมากกว่า Wellness Tourism ทั่วไป ให้การเดินทางเป็นการเติมพลังชีวิตทั้งด้านกาย ใจ และอารมณ์ ควบคู่กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและรักษ์โลก พร้อมกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านสินค้าท่องเที่ยวมูลค่าสูงภายใต้ Thailand Premium พร้อมยกระดับความหมายของคำว่า “ความสุข” ให้ลึกซึ้งและชัดเจนมากขึ้น ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการพักผ่อนหรือความสนุกในช่วงเวลาสั้นๆ แต่เป็นความสุขที่เกิดจากการเดินทางซึ่งสะท้อนตัวตน ความเชื่อ และคุณค่าภายในของแต่ละคน (Identity-led Travel) สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่เลือกออกเดินทางอย่างมีเป้าหมาย และให้ความสำคัญกับคุณค่าทางอารมณ์มากกว่าปริมาณประสบการณ์ เราเชื่อว่า Purpose is the New Pleasure หรือการเดินทางที่มีเป้าหมายเพื่อเติมเต็มคุณค่าของชีวิต ความสุขที่ได้รับนั้นย่อมลึกซึ้งและมีความหมายมากขึ้นตามไปด้วย”
ทั้งนี้ การต่อยอดแคมเปญ “สุขทันทีที่เที่ยวไทย” มุ่งกระตุ้นให้ผู้คนตัดสินใจออกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ผ่านการสื่อสารความสุขที่ลึกซึ้งขึ้นใน 3 ธีม หลัก ได้แก่ Memory (ความทรงจำ) ความสุขจากการได้กลับไปเชื่อมโยงกับตัวตนและความทรงจำที่ดีในอดีต เพื่อนำมาเป็นพลังในการใช้ชีวิตปัจจุบัน, Miracle (ความมหัศจรรย์) ความสุขและความอิ่มเอมใจจากการได้สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ รวมถึงความงดงามของ ภูมิปัญญา และ Giving (การส่งต่อ) ความสุขจากการมอบสิ่งดีให้กับตัวเอง ผู้อื่น และโลกใบนี้ ซึ่งเป็นการเติมเต็มคุณค่าทางใจ และสร้างความหมายที่ยั่งยืนให้ทุกการเดินทาง
“ในปีนี้ ททท.ได้ทำงานร่วมกับ Creators มาร่วมสร้างสรรค์เรื่องราวและถ่ายทอด “ความสุข” จากประสบการณ์จริง ผ่านมุมมองที่สะท้อนความเป็นตัวเอง เราต้องการใช้พลังของการเล่าเรื่องจากคนจริง เพื่อแบ่งปันคุณค่าของการท่องเที่ยวในแบบที่เข้าถึงผู้คน และจุดประกายให้นักท่องเที่ยวลุกขึ้นออกเดินทาง ค้นหาความสุข และช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ในแบบของตัวเอง” นายอภิชัย กล่าว
ทั้งนี้ แคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวไทย โดยตลาดในประเทศ ททท. คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศในปี 2569 ได้ถึง 1 ล้านล้านบาท และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยรวม 210 ล้านคน-ครั้ง อันจะนำไปสู่การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชนอย่างทั่วถึง ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ได้ทาง Facebook Page: The Story of Thailand สุขทันที ที่เที่ยวไทย (www.facebook.com/TheStoryofThailand/)