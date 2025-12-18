"ทูตไทย ณ กรุงโซล"จับมือวิทยุการบินฯย้ำเที่ยวไทยปลอดภัย จ่อเชิญอินฟลูเอนเซอร์ ช่วยกระตุ้นช่วงไฮซีซั่น

ทูตไทย ณ กรุงโซล จับมือวิทยุการบินฯ สร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้เที่ยวไทย ย้ำไทยปลอดภัย เชิญอินฟลูเอนเซอร์ และ Content Creators เกาหลีใต้ ช่วยนำเสนอสร้างภาพลักษณ์ใหม่ กระตุ้นช่วงไฮซีซั่น หลังสถิตินทท.ปี 68 ลดลงกว่า 4 แสนคน
นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล กล่าวว่า สถานทูตไทยให้ความสำคัญกับการเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง หลังมีข่าวสารเชิงลบในสื่อเกาหลีใต้และต่างประเทศ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนด้านข้อมูลข่าวสาร โดยได้ยืนยันว่าประเทศไทยยังคงมีความปลอดภัยสูง เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา ที่เป็นข่าวอยู่ ห่างจากสถานที่ท่องเที่ยวมาก พร้อมทั้งขอขอบคุณ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ที่ได้ร่วมชี้แจงถึงแนวทางการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ ในเส้นทางบินไทย – เกาหลีใต้ ว่าไม่ได้รับผลกระทบต่อความปลอดภัยทางการบิน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยได้เป็นอย่างมาก
นอกจากนี้สถานทูตไทยได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) วางแผนรุกตลาดเชิงบวก หลังปีใหม่ 2569 โดยเตรียมเชิญ Influencers และ Content Creators ชาวเกาหลีใต้ เดินทางมาเยือนไทย เพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาเชิงบวก ถ่ายทอดประสบการณ์ท่องเที่ยว และกระตุ้นความสนใจในกลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ผ่านสื่อออนไลน์ สร้างภาพลักษณ์ใหม่ของประเทศไทยในฐานะ “Green Destination” เน้นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรม และความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ในปัจจุบัน
ปริมาณภาพรวมนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ที่เดินทางมาประเทศไทยในปี 2568 มีประมาณ 1.4 ล้านคน ลดลงจากปี 2567 ที่มีประมาณ 1.8 ล้านคน ส่วนที่ลดลงกว่า 4 แสนคนถือว่ามีนัยสำคัญ ส่วนคนไทยที่เดินทางไปเกาหลีใต้ ปี 2568 ประมาณ 1.3 แสนคน ซึ่งก็ลดลงเช่นกัน โดยปัจจัยสำคัญทั้ง ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ซึ่งกระทบต่อภาพรวมแล้วยังประเด็นความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา และปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ที่ทำให้เกิดความกังวลต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ซึ่งทางสถานทูตไทยประจำกรุงโซล ได้ยืนยันว่า พื้นที่ชายแดนอยู่ห่างจากแหล่งท่องเที่ยวหลักและกรุงเทพฯ มาก และเส้นทางการบินไม่ได้รับผลกระทบ การท่องเที่ยวในไทยยังคงมีความปลอดภัย ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปเกาหลีใต้ที่ลดลงนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการเข้มงวดด้านการตรวจคนเข้าเมือง
"ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงไฮซีซั่น ะในช่วงฤดูหนาวที่ยังเหลือเวลาอีกประมาณ 2–3 เดือน หากได้รับการอนุมัติและสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเร่งมาตรการกระตุ้นตลาดเกาหลีใต้ได้และจะเห็นผลในปี 2569 รวมถึง ที่ททท.ได้เปิดตัว “ลิซ่า” ลลิษา มโนบาล ทำหน้าที่เป็นตัวแทนการท่องเที่ยวไทย Amazing Thailand Ambassador ก็เชื่อว่าจะสามารถดึงความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะการเปิดมุมมองเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ ๆ
นายธานี กล่าวว่า การหารือกับวิทยุการบินฯ ดังกล่าว ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการต่างประเทศ การท่องเที่ยว และความปลอดภัยทางการบิน ในการส่งสัญญาณเชิงบวกไปยังนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ว่า “ประเทศไทยยังคงปลอดภัย พร้อมต้อนรับด้วยรอยยิ้ม และมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ รอให้มาสัมผัส”
ด้านนายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ ประธานกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยภายหลังเดินทางเยือนสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล ว่า ภาพรวมเที่ยวบินระหว่างไทย–เกาหลีใต้ ยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ เที่ยวบินเพิ่มจาก 54 เที่ยวบินต่อวัน เป็น 60 เที่ยวบินต่อวัน ซึ่งวิทยุการบินฯ ได้เตรียมมาตรการบริหารจัดการจราจรทางอากาศและจัดเส้นทางบินอย่างรัดกุม เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ด้วยศักยภาพของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ควบคู่เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และมาตรการความปลอดภัยระดับสากล ขอยืนยันว่า สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย –กัมพูชา ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านการบินและการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยวิทยุการบินฯ พร้อมสนับสนุนในการสื่อสารข้อมูลด้านความปลอดภัยทางการบิน รวมถึงสร้างความเข้าใจที่ดีต่อสาธารณชน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและสายการบิน เพื่อช่วยผลักดันการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน