นักวิชาการชี้ “คนละครึ่งพลัส” สะท้อนนโยบายแบบภูมิใจไทย ไม่หวือหวา แต่จับต้องได้ ช่วยประคองเศรษฐกิจช่วงเปราะบาง

วันนี้(8 ม.ค.)นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ประเมินว่า นโยบาย “คนละครึ่งพลัส” เป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่รัฐบาลนำมาใช้เพื่อช่วยประคองเศรษฐกิจและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังมีความเปราะบาง โดยสามารถกระตุ้นการใช้จ่ายได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มสภาพคล่องให้กับร้านค้าขนาดเล็กและภาคบริการ พร้อมอาศัยระบบดิจิทัลที่ช่วยให้การดำเนินโครงการมีความสะดวก โปร่งใส และเข้าถึงประชาชนในวงกว้าง
ดร.สติธร ธนานิธิโชติ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความเห็นว่า จุดเด่นของนโยบายคนละครึ่งพลัสคือบทบาทในฐานะมาตรการระยะสั้นที่ช่วยรักษากำลังซื้อและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยประชาชนสามารถรับรู้ผลลัพธ์ได้ทันที และภาคธุรกิจรายย่อยได้รับอานิสงส์โดยตรง
ขณะเดียวกัน นโยบายคนละครึ่งพลัสยังสะท้อนภาพแนวคิดเชิงนโยบายของพรรคภูมิใจไทย ที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบนโยบายซึ่งสามารถทำได้จริง มากกว่าการนำเสนอนโยบายระดับอภิมหาโปรเจค ที่มีความอ่อนไหวสูง
โดยนโยบายของพรรคนี้ ต้องเป็นนโยบายที่ไม่ซับซ้อน ประชาชนใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน และตอบโจทย์ปัญหาปากท้อง ให้ได้เร็วที่สุด
ดร.สติธร มองว่า แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับความคาดหวังของประชาชนจำนวนไม่น้อย ที่ต้องการเห็นนโยบายแบบจับต้องได้ไม่เป็นภาระเชิงระบบ และไม่ต้องรอผลลัพธ์ในระยะยาวโดยไร้ความชัดเจน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในจุดขายทางนโยบายที่ช่วยสร้างความแตกต่างในสนามการเมือง
ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญที่ควรถูกหยิบยกเป็นการบ้านของทุกพรรคการเมือง คือ การออกแบบนโยบายเศรษฐกิจระยะยาว ไปสู่คำตอบเชิงโครงสร้างว่าจะสร้างรายได้ที่มั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยอย่างไร โดยการต่อยอดมาตรการลักษณะคนละครึ่งให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพใหญ่ จะเป็นโจทย์สำคัญที่ประชาชนกำลังรอฟังคำตอบจากทุกพรรคการเมือง
“นโยบายระยะสั้น เช่น คนละครึ่งพลัส ก็ต้องทำ แต่รัฐบาล ที่เข้ามาหลังจากนี้ เมื่อมีวาระปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ควรดำเนินกระตุ้นเม็ดเงิน ควบคู่กับนโยบายเสริมด้านการสร้างรายได้ การพัฒนาทักษะแรงงาน และการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม”