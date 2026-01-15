เครนถล่มพระราม 2 ดับ 2 ศพ "พิพัฒน์" สั่งระงับก่อสร้างทุกไซต์งาน พบเป็นผู้รับเหมาเจ้าเดิม "อิตาเลียนไทย"

เกิดเหตุสลดซ้ำซาก เครนก่อสร้างโครงการมอเตอร์เวย์ M-82 ถล่มทับรถยนต์พังยับ เสียชีวิต 2 ราย ด้าน "พิพัฒน์" รมว.คมนาคม เต้น สั่งสอบด่วน พบเป็นไซต์งานของ "อิตาเลียนไทย" เจ้าเดียวกับเหตุที่โคราช จ่อสั่งหยุดก่อสร้างทั้งหมดเพื่อทบทวนความปลอดภัย
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา เกิดเหตุระทึกขวัญบริเวณหน้าโรงแรมปารีส ฝั่งขาออก จ.สมุทรสาคร (ถนนพระราม 2) เมื่อเครนก่อสร้างขนาดใหญ่ในโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (M-82) เส้นมหาชัย เกิดพังถล่มลงมาทับรถยนต์ของประชาชนที่สัญจรผ่านได้รับความเสียหายยับเยิน 2 คัน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันที 2 ราย โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่ระหว่างเร่งกู้ร่างและเคลียร์พื้นที่
ต่อมาในวันเดียวกัน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ "กรรมกรข่าว คุยนอกจอ" ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว โดยระบุว่า
ได้รับรายงานจากอธิบดีกรมทางหลวงแล้ว และตั้งข้อสังเกตถึงมาตรการความปลอดภัย เนื่องจากตามรายงานเบื้องต้น โครงการดังกล่าวควรจะอยู่ในช่วง "หยุดการปฏิบัติงาน" จึงต้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าขณะเกิดเหตุมีการลักลอบทำงาน หรือเป็นอุบัติเหตุแทรกซ้อนอื่นใด
"ถ้าหยุดปฏิบัติงาน เหตุนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ต้องหาข้อเท็จจริงให้ได้ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือมีเหตุแทรกซ้อน เพราะบังเอิญว่าเหตุเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก จากผู้รับเหมารายเดิมๆ นี่คือปัญหาที่ต้องหารือท่านปลัดฯ ว่าสุดท้ายแล้วมันเกิดอะไรขึ้น" นายพิพัฒน์กล่าว
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่าผู้รับเหมาโครงการดังกล่าวคือ "บริษัท อิตาเลียนไทย" ซึ่งเป็นบริษัทเดียวกับที่เกิดเหตุเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงถล่มทับคนงานเสียชีวิต ที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ก่อนหน้านี้
ล่าสุด รมว.คมนาคมเตรียมใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด โดยเบื้องต้นอาจมีคำสั่งให้ "ระงับการก่อสร้างในทุกไซต์งานไว้ก่อน" เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และในช่วงบ่ายวันนี้จะมีการประชุมด่วนร่วมกับปลัดกระทรวงคมนาคม เพื่อทบทวนมาตรการทั้งหมด และจะเชิญผู้รับเหมาทุกรายมาร่วมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีก