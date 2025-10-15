“สุรศักดิ์” สั่งสอบด่วนเหตุรุ่นพี่ทำร้ายรุ่นน้องในมหาวิทยาลัยดังย่านปทุมวันพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งคดีความเพื่อคืนความยุติธรรมให้ครอบครัวผู้เสียหาย ชี้รุ่นพี่ที่ทำร้ายรุ่นน้องต้องไม่มีที่ยืนในมหาวิทยาลัย จี้มหา‘ลัยทั่วประเทศเข้มงวดกิจกรรมรับน้อง
เมื่อวันที่ 15 ต.ค.68 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยกรณีนักศึกษาปี 1 ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านปทุมวัน ถูกทำร้ายร่างกายจากรุ่นพี่จนได้รับบาดเจ็บสาหัส ซึ่งขณะนี้ยังคงรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ว่า รู้สึกสะเทือนใจอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การกระทำเช่นนี้คนที่ทำที่เป็นรุ่นพี่ในมหาวิทยาลัยจะต้องไม่มีที่ยืนในระบบอุดมศึกษาไทย ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม การรับน้องหรือกิจกรรมใดๆ ต้องอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจ ความปลอดภัย และความเคารพซึ่งกันและกัน โดยขณะนี้ได้มอบหมายให้ สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ประสานกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยดังกล่าว เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างเร่งด่วน พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับเยียวยาผู้บาดเจ็บและครอบครัว
“ให้สำนักงานปลัดกระทรวง อว.เร่งด้านคดีความและกฎหมายให้เร็วที่สุดและให้รายงานผลการสอบสวนต่อผมและกระทรวง อว.โดยเร็ว เหตุการณ์รุนแรงในมหาวิทยาลัยไม่ควรเกิดขึ้นแล้ว เพราะคนที่ทุกข์ใจคือพ่อแม่ ถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่จะเขาใจและรู้ว่ามันเจ็บปวดที่ลูกที่เราส่งไปเรียนถูกกระทำรุนแรงจากรุ่นพี่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทั้งนี้กระทรวง อว.จะเร่งประสานกับมหาวิทยาลัยเพื่อหาแนวทางป้องกันเหตุลักษณะนี้ไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำ” นายสุรศักดิ์ กล่าวและว่า
นอกจากนี้ ตนยังได้สั่งการให้ทุกมหาวิทยาลัย ทบทวนมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกิจกรรมรับน้อง เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการแอบแฝงการใช้ความรุนแรงหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักศึกษา โดยขอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกแห่งเข้มงวดกับกิจกรรมรับน้องทุกรูปแบบ ต้องมีการกำกับดูแลโดยคณาจารย์อย่างใกล้ชิด และจัดให้เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เสริมความสามัคคี ไม่ใช่กิจกรรมที่สร้างความเจ็บปวด
“ผมขอยืนยันว่า กระทรวง อว. จะทำทุกทางเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับครอบครัวผู้เสียหาย และสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับนักศึกษาทุกคน” นายสุรศักดิ์ กล่าว