วิเคราะเดือด! คืนทรัพย์สินเขมรได้ไม่คุ้มเสีย จี้กองทัพเตรียมคำตอบให้ประชาชนหากคิดส่งคืน

จากกระแสข่าวเตรียมทำบัญชีคืนของกลางให้เขมร เพจดังหวั่นซ้ำรอยความผิดพลาด ยกเคส “เนิน 745” เตือนสติ หากคืนรถไถไปให้ขนปูนสร้างบังเกอร์ต่อ จะตอบคำถามประชาชนอย่างไร? แนะแยกแยะ “ยุทธปัจจัยแฝง” ให้ขาด ตัดวงจรการส่งกำลังบำรุง ดีกว่าคืนไปแล้วต้องมานั่งปวดหัวกับข้อเรียกร้องที่ไม่จบสิ้น
“เราควรคืนสินสงครามและทรัพย์สินกลับให้ทางเขมรหรือไม่ ส่วนตัวผมไม่เห็นด้วย มีบางกรณีที่เห็นด้วยแต่ผมว่าเราได้ไม่คุ้มเสียอยู่ดี
ก่อนอื่นต้องแยกของเป็นสองกองครับ กองแรกคือของที่เกี่ยวข้องกับการนำมาใช้ในการศึกสงครามการทหาร พวกนี้ยึดแล้วยึดเลยครับ ไม่ควรคืน ของกองที่สองคือของพลเรือนแบบแท้ๆอาจจะคืนได้แต่ปัญหาจะตามมาแน่นอน
กองแรกของที่ใช้ในการสงคราม
พวกอาวุธแน่นอนครับทหารไม่คืนแน่นอน
แต่มันจะมีพวกที่ต้องตีความ
เช่น รถไถ รถ จยย. รถยนต์ บางคนอาจจะมองว่ามันเป็นของของชาวบ้าน ของส่วนตัวทหารเขมรบ้างอะไรบ้าง
แต่ผมอยากให้ดูจากพฤติการณ์ของทหารเขมรที่ใช้ รถไถ จยย. รถยนต์ ที่มีลักษณะเหมือนของพลเรือนทั่วไปก็จริง แต่ทหารมันเอาไปใช้ทางการทหารซะมาก เช่น ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง เพื่อที่จะนําไปสร้างบังเกอร์ ขนส่งอาหารและยุทธปัจจัย ซึ่งเป็นสิ่งเสริมสร้างให้กองทัพเขมรพร้อมรบกับเรา
พวกนี้ผมไม่เห็นด้วยที่จะคืนของพวกนี้ให้เขมร การคืนของพวกนี้ให้กับเขมรก็เท่ากับว่าเราคืนเขี้ยวเล็บให้กับมันบางส่วน เพราะฉนั้นอย่าทำเลย
สุดท้ายแล้วมันจะแว้งกัดเราอีก
แต่บางกรณีการตีความค่อนข้างยากขึ้นมาอีกหน่อยเช่น มือถือ บางคนมองว่าเป็นของส่วนตัวของทหารเขมร จริงอยู่มันเป็นของส่วนตัว
แต่ผมเชื่อว่า มันต้องมีการส่งรายงานผ่าน ช่องทางใดช่องทางหนึ่งไปยัง ผบช. ไม่ได้ต่างจากทหารไทยที่จะต้องส่งรายงานผ่านแอพลิเคชั่นต่างๆบนมือถือครับ
เพราะฉะนั้น มือถือทหารเขมรหากเรายึดได้ก็ไม่ควรคืนครับ
เอาง่ายๆคือสิ่งใดที่มันเอาไปใช้ในทางทหารหรือเกื้อกูลในการทำการรบกับไทยไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่ควรคืนครับ
ส่วนกรณีที่ผมเห็นด้วยคือ ในกรณีที่เป็นของของประชาชนแท้ๆบางส่วน ถ้าทหารไทยจะมีเมตตา สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อนานาชาติว่าเราไม่ได้รบกับคนเขมร ก็คืนเขาไปครับ แต่มันคงยากสำหรับเจ้าของที่ต้องหาหลักฐานมายืนยัน
และเอาจริงๆผมแอบกังวลใจว่าวิธีนี้มันจะสร้างปัญหาตามมา ผมมองว่ามันจะเป็นเรื่องน่าปวดหัวของกองทัพที่จะต้องมาอธิบาย เพราะสมมุติว่าเราคืนของบางอย่างไปจำนวนหนึ่ง และที่แน่ๆมันต้องมีของบางส่วนที่เราไม่สามารถคืนได้ด้วยเหตุผลของเรา
สุดท้ายเขมรมันก็จะมาร้องโวยวายใส่เรา หาเรื่องเราอยู่ดี ว่าเราทำไมไม่คืนนั่นนี่ให้มัน พาลจะทำให้ปวดหัวเปล่าๆครับท่าน เชื่อผมเหอะ
มีกระแสข่าวออกมาว่า ทบ.ให้ทำบัญชีรายการของที่ยึดมาได้แล้วจะส่งในเวลาที่เหมาะสม ซึ่ง ทร. ได้ประกาศในทำนองเดียวกันไปก่อนหน้านี้แล้ว
ผมยังเชื่อว่ากองทัพจะไม่คืนของที่ทหารเขมรนำไปใช้ในการเกื้อกูลสนับสนุนการสู้รบ ไม่ว่าจะเป็น จยย. รถไถ รถบรรทุก และอื่นๆ แต่ถ้ากองทัพจะคืนของที่เกื้อหนุนในการสงครามคืนเขมร ก็ต้องเตรียมตอบประชาชนให้ได้นะครับ
ส่วนของที่เป็นของประชาชนเขมรจะคืนก็ได้แต่ปัญหาจะตามมาแน่นอนครับ
ปล.ลองจินตนาการว่าเราคืนรถไถเขมรไป แล้วมันก็เอาไปขนปูนไปสร้างบังเกอร์ที่เนิน 745 และพื้นที่อื่นๆที่เขมรยังรุกล้ำเข้ามาในไทย ช่องปลิง ช่องโชก หรือที่อื่นๆ เพราะอย่าลืมว่าเขมรยังยึดพื้นที่ของเราอีกมากนะครับ รบครั้งนี้เรายังไม่ได้ดินแดนคืนมาทั้งหมดนะ“