คนขับเครนเผยนาทีระทึก เหล็กยึดขาด ค่อยๆ ล้มทับรถไฟที่วิ่งผ่านมา หลานชายบนเครนเสียชีวิตด้วย

คนขับเครนสร้างทางไฮสปีดเทรน เผยนาทีระทึก ขึ้นบังคับเครนแล้วได้ยินเสียงดังด้านล่าง จึงรีบลงมาดูพบเหล็กดับเบิ้ลยูยึดเครนขาด และเครนค่อยๆ ไหลเอียงล้มทับรถไฟที่วิ่งผ่านมา หลานชายวัย 30 กว่าปีที่อยู่บนเครนเสียชีวิตด้วย
จากกรณีเหตุการณืเครนก่อสร้างทางยกระดับรถไฟฟ้าความเร็วสูงถล่มทับขบวนรถไฟที่วิ่งอยู่บนรางด้านล่าง ที่ .สรคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 14 ม.ค.ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนั้น เพจ “ดาวแปดแฉก” ได้โพสต์ข้อความว่า คนบังคับเครน อายุ 52 ปี ชาว จ.สมุทรปราการ ได้ให้ข้อมูลกับตำรวจ สภ.สีคิ้ว โดยอ้างว่า เหล็กดับเบิ้ลยูยึดเครนก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงขาด ทำให้เครนล้มทับขบวนรถไฟที่กำลังวิ่งอยู่ด้านล่าง
ซึ่งก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณ 09.00 น. ได้ขึ้นไปบังคับเครนด้วยการใช้วิธีกดรีโมท ระหว่างที่เครนกำลังขยับได้ประมาณ 1 - 2 เมตร ได้ยินเสียงดังบริเวณด้านล่าง จึงหยุดเครนแล้วปีนลงมาเพื่อตรวจสอบหาจุดที่เกิดเสียงดัง ระหว่างตรวจหาพบว่าเหล็กดับเบิ้ลยูยึดเครนขาด ระหว่างนั้นมองขึ้นไปบนเครนด้านบนพบเห็นหลานชายอยู่ด้านบน แต่ช่วงเวลานั้นเครนค่อย ๆ ไหลแล้วเอียงล้มไปทับรถไฟที่กำลังวิ่งผ่านมาจนเกิดเหตุสลด ซึ่งหลานชายอายุกว่า 30 ปี เพิ่งมาช่วยทำงานได้ไม่นานก็ร่วงหล่นลงมาพร้อมเครนและเสียชีวิตด้วย