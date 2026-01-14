รถไฟอุบล ยันอุบัติเหตุกระทบผู้โดยสารขบวนเดียวที่จะเดินทางมาแล้วรับผู้โดยสารกลับ

อุบลราชธานี-สถานีรถไฟอุบล แจ้งงดให้บริการขบวนรถด่วนที่ 22 หลังรถด่วนพิเศษที่ 21 เกิดอุบัติเหตุ ผู้โดยสารสามารถขอรับเงินคืนได้เต็มจำนวน เผยอุบัติเหตุส่งผลกระทบเพียง ขบวนรถด่วนที่ 22 ซึ่งเป็นขบวนเดียวกับที่ประสบอุบัติเหตุ จะมารับผู้โดยสารจากอุบลราชธานีกลับกรุงเทพฯที่เหลือยังคงให้บริการตามปกติ
วันนี้( 14 ม.ค.)ผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่สังเกตการณ์ ที่สถานีรถไฟอุบลราชธานี หลังประกาศงดให้บริการขบวนรถด่วนพิเศษที่ 22 ต้นทางสถานี อุบลราชธานี – ปลายทางสถานี กลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ชั่วคราว เหตุจากเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงถล่มทับรถไฟ ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา
จากการสอบถามทราบว่า จากกรณีขบวนรถด่วนพิเศษที่ 21 เกิดอุบัติเหตุ ส่งผลให้ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 22 (ต้นทางสถานี อุบลราชธานี – ปลายทางสถานี กรุงเทพอภิวัฒน์) ซึ่งเป็นขบวนรถที่จะเดินทางมารับผู้โดยสารจากจังหวัดอุบลราชธานีกลับกรุงเทพฯ กำหนดเวลาออกจากสถานีอุบลราชธานี เวลา 14.50 น.จำเป็นต้อง งดเดินขบวนรถ ส่วนขบวนรถท้องถิ่นอื่นยังคงสามารถให้บริการได้ตามปกติ
ผู้โดยสารที่ประสงค์งดการเดินทางสามารถติดต่อขอ คืนเงินค่าตั๋วโดยสารเต็มราคา หรือ เปลี่ยนการเดินทางโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ สถานีรถไฟอุบลราชธานี และสถานีรถไฟทั่วประเทศ