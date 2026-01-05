"คุมประพฤติ" เฝ้าระวังอุบัติเหตุหลังปีใหม่ "เมาขับ" ยอดสะสม 3,731 คดี

MGR Online - โค้งสุดท้ายเทศกาลปีใหม่ "อธิบดีกรมคุมประพฤติ" ลงพื้นที่ตรวจด่าน อำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางกลับกรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย
วันนี้ (5 ม.ค.) ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำวันที่ 4 ม.ค.69 ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของมาตรการควบคุมเข้มงวด พบว่า มีคดีเข้าสู่ระบบ ทั้งสิ้น 813 คดี โดยเป็น ขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 774 คดี คิดเป็นร้อยละ 95.20 , คดีขับเสพ จำนวน 39 คดี คิดเป็นร้อยละ 4.80
ขณะที่ยอดคดีสะสมตลอด 6 วัน (30 ธ.ค.68 – 4 ม.ค.69) รวมทั้งสิ้น 3,936 คดี แบ่งเป็น ขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 3,731 คดี คิดเป็นร้อยละ 94.79 , ขับรถประมาท จำนวน 4 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.10 , ขับเสพ จำนวน 199 คดี คิดเป็นร้อยละ 5.06 และ ขับซิ่ง จำนวน 2 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.05
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งมีคดีขับรถขณะเมาสุราจำนวน 1,542 คดี พบว่าในปีนี้ มีจำนวน 774 คดี ลดลง 768 คดี ส่วนจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.นนทบุรี จำนวน 341 คดี 2.กรุงเทพมหานคร จำนวน 290 คดี และ 3.สมุทรปราการ จำนวน 233 คดี
โค้งสุดท้ายช่วงควบคุมเข้มข้น อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานคร ณ จุดพักรถบางปะหันทางหลวงหมายเลข 32 กม.42 หน่วยบริการประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ย้ำมาตรการสร้างความปลอดภัย พร้อมสั่งการให้สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศบูรณาการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่ นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางกลับกรุงเทพฯ ณ หน่วยบริการประชาชน ทั้งในจุดตรวจหลักและด่านชุมชน รวมถึงการทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บริเวณจุดเสี่ยง จำนวน 22 จุดโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 246 ราย เพื่อช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569