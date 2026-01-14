เตรียมรับแรงสั่นสะเทือน! ปภ. ดีเดย์ 20 ม.ค. 69 ทดสอบระบบแจ้งเตือนภัย Cell Broadcast "ใหญ่กว่าเดิม" ทั่วประเทศ

เตรียมรับสัญญาณ 20 ม.ค. นี้ 14.00 น. ปภ. ดีเดย์ทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่านมือถือ (Cell Broadcast) พร้อมกัน 77 จังหวัดทั่วไทย ย้ำเสียงเตือนจะดังอัตโนมัติ 8 วินาที เป็นเพียงการทดสอบ อย่าตระหนก
เมื่อวันที่ 13 ม.ค. เพจ "กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)" ประกาศยกระดับความปลอดภัย เตรียมทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่านมือถือ (Cell Broadcast Service) พร้อมกัน 77 จังหวัดทั่วไทย ย้ำ! หากมีข้อความและเสียงดังไม่ต้องตกใจ เป็นเพียงการทดสอบ โดยจะเริ่มในวันที่ 20 ม.ค. นี้ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป รับสัญญาณพร้อมกันทั่วประเทศ (76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร)
ทั้งนี้ เมื่อถึงเวลาทดสอบ ระบบจะส่งสัญญาณไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะมีลักษณะดังนี้
1.ข้อความแจ้งเตือน ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์ (Pop-up)
2.เสียงเตือนภัย จะมีเสียงสัญญาณดังขึ้นต่อเนื่องประมาณ 8 วินาที
ระบบทำงานอัตโนมัติโดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องลงทะเบียนหรือกดรับบริการใดๆ
ปภ. ขอความร่วมมือประชาชนที่ได้รับข้อความและเสียงแจ้งเตือนในช่วงเวลาดังกล่าว อย่าตกใจเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการแจ้งเตือนภัยระดับประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินจริง ข้อมูลจะเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และครอบคลุมทุกพื้นที่
สำหรับระบบนี้เป็นการส่งข้อความแจ้งเตือนจากเสาส่งสัญญาณโดยตรงไปยังมือถือทุกเครื่องในรัศมีที่กำหนด ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าการส่ง SMS รูปแบบเดิม โดยเฉพาะในยามเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน