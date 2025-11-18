“ทรู” เร่งปรับเสาส่งสัณญาณแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว สกัดแก๊งสแกมเมอร์โทรหลอกคนไทย

เลย-ทรู เร่งปรับปรุงเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว ที่อ.ท่าลี่ จ.เลย สกัดแก๊งสแกมเมอร์เกี่ยวสัญญาณมือถือใช้โทรหลอกลวงคนไทย พร้อมลงทะเบียนซิมมือถือให้กับชาวบ้านในพื้นที่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ อ.ท่าลี่ จ.เลย พื้นที่แนวชายแดนไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบหนักจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หรือแก๊งสแกมเมอร์ ที่มีฐานปฏิบัติการอยู่ในประเทศเพื่อน อาจใช้วิธีเกี่ยวสัญญาณโทรศัพท์มือถือแล้วโทรมาหลอกลวงคนไทย โดยล่าสุดเจ้าหน้าที่เครือข่ายมือถือทรู ได้เข้ามาปรับปรุงเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่ให้นำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง
นายทวีวงศ์ วรินทรา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนากระเซ็ง หมู่ 4 ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย เปิดเผยว่า สัญญาณโทรศัพท์มือถือในพื้นที่ใช้งานไม่ได้มานานกว่า 3 วันแล้ว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทรูเข้ามาปรับปรุงสัญญาณไม่ให้ล้นออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งห่างกันเพียง 40-50 เมตร โดยมีแม่น้ำเหืองกั้น เพื่อตัดโอกาสไม่ให้สแกมเมอร์ใช้เป็นฐานปฏิบัติการโทรหลอกลวงคนไทย นอกจากนี้ยังได้นำชาวบ้านมาลงทะเบียนซิมทรู เพื่อยืนยันตัวตนการใช้งานที่ถูกต้อง กว่า 100 คน
เบื้องต้น ทรูได้นำเครื่องส่งสัญญาณเคลื่อนที่ประจำรถโมบาย มาให้ชาวบ้านใช้สำรองในหมู่บ้าน และแจ้งว่าจะเร่งติดตั้งเสาสัญญาณขนาดเล็ก เพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และป้องกันการนำสัญญาณไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย