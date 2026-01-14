ทบ. สั่งลงดาบ "สิบเอก" ทำร้ายพลทหาร หลังคลิปว่อนโซเชียล สั่งจำขัง 45 วัน-งดบำเหน็จ

กองทัพบกแจงปมคลิปทหารทะเลาะวิวาทกลางค่ายประจวบฯ พบสิบเอกระงับเหตุไม่อยู่คุมอารมณ์ไม่ได้ ลงมือทำร้ายพลทหารเสียเอง สั่งลงโทษวินัยขั้นเด็ดขาด ย้ำนโยบายดูแลกำลังพลเหมือนครอบครัว
จากกรณีคลิปวิดีโอเหตุการณ์ทหารทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายที่ถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ กองทัพบกได้ดำเนินการตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริง
เหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มต้นจากพลทหารในสังกัดเดียวกันเกิดการชกต่อยกันเอง ก่อนที่ฝ่ายหนึ่งจะไปแจ้งเรื่องให้ สิบเอก พิตรพิบูล ซึ่งมีความสนิทสนมกันให้ช่วยจัดการ
สิบเอก พิตรพิบูล พยายามเข้าปรับความเข้าใจระหว่างคู่กรณี แต่สถานการณ์กลับบานปลายจนเกิดการโต้เถียง สิบเอกคนดังกล่าวเกิดบันดาลโทสะและใช้กำลังทำร้ายร่างกายพลทหารตามที่ปรากฏในคลิป
ภายหลังการตรวจสอบ ศูนย์การกำลังสำรองได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนและมีมติลงโทษทางวินัยต่อ สิบเอก พิตรพิบูล เนื่องจากเป็นการกระทำที่ผิดระเบียบอย่างร้ายแรงและฝ่าฝืนคำสั่งผู้บังคับบัญชา ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 โดยมีบทลงโทษ "จำขัง" เป็นเวลา 45 วันและงดบำเหน็จ ตามระเบียบของทางราชการ
ทั้งนี้ กองทัพบกย้ำชัดถึงนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ต้องการให้กำลังพลทุกระดับอยู่ร่วมกันด้วยความรักและความสามัคคี เปรียบเสมือนเพื่อนร่วมชีวิต โดยจะไม่ยอมให้มีการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดหรือการทำร้ายร่างกายกันภายในหน่วยงาน
"หากพบกำลังพลประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทำผิดกฎระเบียบและกฎหมาย กองทัพบกจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาและโปร่งใสที่สุด เพื่อรักษามาตรฐานวินัยทหาร"