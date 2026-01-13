xs
xsm
sm
md
lg

“เสธ ทร.” ตรวจเยี่ยมกำลังพลพื้นที่ตราด ติดตามนโยบาย ผบ.ศปก. เน้นเสริมความพร้อมความมั่นคงชายแดน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2569 พล.ร.อ.ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ (เสธ.ศปก.ทร.) และเลขาธิการศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพลในพื้นที่กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรี–ตราด (กปช.จต.) จังหวัดตราด

การลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการของผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ (ผบ.ศปก.) โดยเฉพาะด้านการรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนและชายฝั่งทะเล การป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ ตลอดจนการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมรองผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรี–ตราด ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกำลังพล

โดยพล.ร.อ.ธาดาวุธ ได้เน้นย้ำให้หน่วยในพื้นที่คงความพร้อมด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และการข่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลง พร้อมให้ความสำคัญกับการทำงานเชิงรุกและการประสานความร่วมมือกับฝ่ายพลเรือน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืน










“เสธ ทร.” ตรวจเยี่ยมกำลังพลพื้นที่ตราด ติดตามนโยบาย ผบ.ศปก. เน้นเสริมความพร้อมความมั่นคงชายแดน
“เสธ ทร.” ตรวจเยี่ยมกำลังพลพื้นที่ตราด ติดตามนโยบาย ผบ.ศปก. เน้นเสริมความพร้อมความมั่นคงชายแดน
“เสธ ทร.” ตรวจเยี่ยมกำลังพลพื้นที่ตราด ติดตามนโยบาย ผบ.ศปก. เน้นเสริมความพร้อมความมั่นคงชายแดน
“เสธ ทร.” ตรวจเยี่ยมกำลังพลพื้นที่ตราด ติดตามนโยบาย ผบ.ศปก. เน้นเสริมความพร้อมความมั่นคงชายแดน
“เสธ ทร.” ตรวจเยี่ยมกำลังพลพื้นที่ตราด ติดตามนโยบาย ผบ.ศปก. เน้นเสริมความพร้อมความมั่นคงชายแดน
+5
กำลังโหลดความคิดเห็น