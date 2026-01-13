“เสธ ทร.” ตรวจเยี่ยมกำลังพลพื้นที่ตราด ติดตามนโยบาย ผบ.ศปก. เน้นเสริมความพร้อมความมั่นคงชายแดน

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2569 พล.ร.อ.ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ (เสธ.ศปก.ทร.) และเลขาธิการศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพลในพื้นที่กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรี–ตราด (กปช.จต.) จังหวัดตราด
การลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการของผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ (ผบ.ศปก.) โดยเฉพาะด้านการรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนและชายฝั่งทะเล การป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ ตลอดจนการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมรองผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรี–ตราด ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกำลังพล
โดยพล.ร.อ.ธาดาวุธ ได้เน้นย้ำให้หน่วยในพื้นที่คงความพร้อมด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และการข่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลง พร้อมให้ความสำคัญกับการทำงานเชิงรุกและการประสานความร่วมมือกับฝ่ายพลเรือน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืน