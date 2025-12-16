ศรชล.ย้ำ มาตรการสกัดน้ำมัน-ยุทธปัจจัย บังคับใช้เฉพาะเรือไทย

พล.ร.อ.ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล เสนาธิการทหารเรือในฐานะ เลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กล่าวก่อนประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เพื่อขออนุมัติให้หน่วยงานใน ศรชล. ยกระดับมาตรการตามมาตรา 27 วรรค 2 และ 3 ในการบูรณากาการกลไก การควบคุมและเฝ้าระวังเรือสินค้าพาณิชย์ เรือประมง เรือสนับสนุนทำงานประมง ทั้งในส่วนของเรือไทย และผู้ประกอบการทางทะแล ที่เป็นเจ้าของเรือโดยตรงหรือทางอ้อมที่เป็นเจ้าของกิจการ ผู้บริหารกิจการกองเรือภาคการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศและมีพฤติการลักลอบลำเลียงและส่งออกน้ำมันหรือสินค้ายุทธปัจจัยไปยังประเทศกัมพูชา พร้อมให้ ศรชล. พิจารณาประกาศพื้นที่โดยรอบทะเลอาณาเขตรอบท่าเรือกัมพูชา เป็นพื้นที่เสี่ยง ว่า วันนี้จะเป็นการเสนอเรื่องในส่วนของ ศรชล. เกี่ยวกับความปลอดภัยทางทะเล โดยยอมรับว่าจะโฟกัสเฉพาะเรือสัญชาติไทยเท่านั้น ทั้งนี้ ขอให้ความมั่นใจว่าไม่มีผลกระทบกับเรือของต่างชาติ เป็นการบริหารจัดการเฉพาะเรือที่ชักธงไทยเท่านั้น หรือเรือสินค้าของไทย
เลขาธิการ ศรชล. ยืนยันว่า ไม่ได้ปิดน่านน้ำตามที่เป็นข่าวมาก่อนนี้ เพียงแต่ทําให้เกิดความปลอดภัย และการปฏิบัติการมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในส่วนที่ภาคเอกชนโดยเฉพาะเรือไทย ส่วนกรณีเรือไทยถูกโจมตีว่าไม่หยุดส่งน้ำมันให้กัมพูชานั้น อยากให้รอผลการประชุม สมช. วันนี้ก่อน ยังไม่ขอชี้แจงประเด็นนี้ ทั้งนี้ ศรชล. มีหน้าที่บริหารจัดการการทํางานในทะเลอยู่แล้ว
เมื่อถามว่าหาก สมช. อนุมัติ การบังคับใช้จะครอบคลุมเวลาเท่าไร พล.ร.อ.ธาดาวุธ กล่าวว่า ต้องดูตามสถานการณ์ ยังไม่สามารถระบุได้