﻿กองทัพไทยเดินหน้าสร้างรั้วชายแดนติดกล้อง CCTV ยาว 23.6 กม.พื้นที่สระแก้ว

กองทัพไทยเดินหน้าสร้างรั้วถาวรชายแดน จ.สระแก้ว 23.6 กม. ยันทำรั้วอิเล็กทรอนิกส์-รั้วชั่วคราว ในพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันได้แล้ว จึงไม่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียดินแดน
พลตรี วิทัย ลายถมยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 ถึงความคืบหน้าของแนวทางการจัดทำรั้วชายแดนไทย–กัมพูชา โดยยืนยันว่ากองทัพไทยจะเร่งดำเนินการสร้างรั้วในพื้นที่ตามแนวเขตแดนที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันแล้ว เพื่อยกระดับความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดน โดยล่าสุดกองทัพไทยได้ข้อสรุปแนวทางการสร้างรั้วถาวรในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว รวมระยะทาง 23.6 กิโลเมตร แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงจุดตรวจอรัญ 09 ถึงหลักเขตที่ 49 ความยาว 6.5 กิโลเมตร และช่วงหลักเขตที่ 50–51 ความยาว 17.1 กิโลเมตร ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวถือว่าไม่มีปัญหาเรื่องแนวเขตแดน เนื่องจากมีคลองลึกและคลองพรมโหดเป็นเส้นแบ่งเขตธรรมชาติที่ชัดเจน
โฆษกกองทัพไทยยังกล่าวถึงแนวคิดการเสริมสร้างความมั่นคงว่า กองทัพได้เสนอรัฐบาลจัดทำ “รั้วอิเล็กทรอนิกส์” โดยใช้ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ร่วมกับการสร้างรั้วชั่วคราวในจุดที่เป็นพื้นที่ล่อแหลม ซึ่งมักเกิดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองและเป็นพื้นที่ที่ยากต่อการเฝ้าตรวจ โดยก้าวแรกของโครงการได้เริ่มต้นแล้ว เมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา กองทัพไทยได้ติดตั้งเสากล้องวงจรปิดต้นแรกบริเวณหลักเขตชายแดนที่ 50 ด้านหลังด่านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นับเป็นการวางรากฐานสำคัญในการพัฒนาระบบรั้วอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย
สำหรับแผนงานเร่งด่วนในปีงบประมาณ 2568 กองทัพไทยจะเริ่มก่อสร้างรั้วชั่วคราวในช่วงหลักเขต 50–51 ความยาว 5.1 กิโลเมตร โดยมีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 (นพค.12) รับผิดชอบการปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้าง ทั้งนี้ สำหรับพื้นที่ที่ยังไม่สามารถตกลงเรื่องแนวเขตแดนได้ กองทัพไทยยังคงใช้มาตรการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการสร้างเส้นทางยุทธวิธีตลอดแนวชายแดน เพื่อรักษาความปลอดภัยและอธิปไตยของประเทศ
พลตรี วิทัยฯ ย้ำว่า แม้จะมีบางฝ่ายแสดงความกังวลเกี่ยวกับการสร้างรั้วชายแดน อาจนำไปสู่ปัญหาการตีความเส้นเขตแดนบนตลิ่งหรือกลางลำน้ำ แต่กองทัพไทยขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่า การดำเนินโครงการรั้วอิเล็กทรอนิกส์ และรั้วชั่วคราวในบางพื้นที่นั้นมีความชัดเจนและอยู่ในพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันได้แล้ว จึงไม่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียดินแดนแต่อย่างใด ทั้งนี้ จุดประสงค์หลักของโครงการคือการเสริมสร้างความมั่นคง ป้องกันภัยคุกคาม และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชาในระยะยาว เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและประเทศชาติ