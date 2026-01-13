เพจดังเผยภาพ! "ตารางเวรพยาบาล" สุดเดือด พร้อมให้กำลังใจ ความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์

เปิดภาพตารางเวรพยาบาลที่แน่นจนแทบไม่มีวันพัก หมอแล็บแพนด้าเผยเบื้องหลังความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลคนไข้ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ พร้อมให้กำลังใจ "นักรบชุดขาว" ทุกแขนงที่ต้องอยู่เวรอย่างเหน็ดเหนื่อย
จากกรณีสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ หลังนางสาวยุภารักษ์ สุขวรรณดี พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 ได้เสียชีวิตอย่างกะทันหัน ขณะปฏิบัติหน้าที่เวรดึก ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (13 ม.ค.) เพจ "หมอแล็บแพนด้า" ได้โพสต์ภาพตารางการเข้าเวรของพยาบาลที่มีรอยปากกาขีดเขียนจนเต็มพื้นที่ แสดงให้เห็นถึงชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานและต่อเนื่อง เสียสละเวลาส่วนตัว เพื่อลมหายใจผู้อื่น โดยหมอแล็บแพนด้าได้ระบุข้อความยกย่องการทำงานของเจ้าหน้าที่ว่า เป็นการทำงานตั้งแต่แสงแรกของวันไปจนถึงแสงจันทร์ของกลางคืน พร้อมขอบคุณความเสียสละที่บุคลากรเหล่านี้ยอมสละเวลาส่วนตัวและครอบครัว เพื่อมาเฝ้าดูแลชีวิตและลมหายใจของคนไข้ในทุกๆ วัน เป็นเบื้องหลังความอดทนที่ยิ่งใหญ่
นอกจากนี้ในโพสต์ยังได้ระบุถึงสภาพจิตใจและร่างกายของเจ้าหน้าที่ โดยชี้ให้เห็นว่า ภายใต้ชุดยูนิฟอร์มสีขาว คือความอดทนที่ยิ่งใหญ่ต่อภาระหน้าที่อันหนักอึ้ง และชื่นชมที่เจ้าหน้าที่ยังคงยืนหยัดดูแลคนไข้อย่างเต็มที่ แม้ในวันที่ร่างกายจะอ่อนล้าจนถึงที่สุดแล้วก็ตาม โดยทางหมอแล็บแพนด้ายังทิ้งท้ายด้วยการส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกแขนงที่ต้องอยู่เวร โดยขอให้สู้ต่อไปเพื่อส่วนรวม
ทั้งนี้ มีเสียงสะท้อนจากชาวเน็ตหลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นและกดแชร์เป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่เข้ามาขอบคุณและร่วมส่งกำลังใจให้พยาบาลและหมอ พร้อมกับตั้งข้อสังเกตถึงภาระงานที่หนักเกินไป ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังที่บุคลากรทางการแพทย์ไทยต้องเผชิญอยู่เสมอ