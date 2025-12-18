มูลนิธิจำนงค์ ภิรมย์ภักดี มอบ 6 ล้านบาท สร้างห้องปฏิบัติการ CAR T-Cell ศิริราช ช่วยผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือด

มูลนิธิจำนงค์ ภิรมย์ภักดี มอบเงินสนับสนุนต่อเนื่อง จำนวน 6,000,000 บาท ให้แก่ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้ในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ CAR T-Cell สำหรับการค้นคว้าวิจัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือด ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีการรักษาสมัยใหม่ที่ช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตและยกระดับคุณภาพการรักษา โดยมี คุณจีรานุช ภิรมย์ภักดี
รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ และคุณสุนิษฐ์ สก๊อต กรรมการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนของมูลนิธิฯ เข้ามอบเงิน และมีศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะอาจารย์ประจำสาขาโลหิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ที่อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช
สำหรับเทคโนโลยี CAR T-Cell Therapy เป็นแนวทางการรักษาที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการแพทย์ทั่วโลก โดยอาศัยการนำเซลล์ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยมาปรับแต่งให้สามารถจดจำและทำลายเซลล์มะเร็งได้อย่างจำเพาะ ส่งผลให้มีประสิทธิภาพสูงและช่วยเพิ่มโอกาสการควบคุมโรคในระยะยาว
ที่ผ่านมา ทีมแพทย์จากสาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้นำเทคโนโลยี CAR T-Cell มาใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือด และพบผลลัพธ์ที่น่าพอใจ โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถควบคุมโรคได้อย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ไทยในการพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านเซลล์บำบัดภายในประเทศ
การสนับสนุนครั้งนี้เป็นหนึ่งในความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและสถาบันการแพทย์ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาที่มีความซับซ้อนและต้นทุนสูงแก่ผู้ป่วยในประเทศไทย พร้อมตอกย้ำบทบาทของไทยในการพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป