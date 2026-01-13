ซูเลียน ประกาศศักดา 29 ปีแห่งความสำเร็จ จัดงาน ZHULIAN 29th Anniversary Celebration อย่างยิ่งใหญ่ ตอกย้ำพลังศรัทธา เครือข่าย และการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน ZHULIAN 29th Anniversary Celebration อย่างสมเกียรติ เพื่อเฉลิมฉลองการก้าวสู่ปีที่ 29 แห่งความสำเร็จ พร้อมรวมพลังนักธุรกิจซูเลียนจากทั่วประเทศ ร่วมเป็นสักขีพยานในอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้การนำของ ดร.ปิยะวัฒน์ จุลล์จักรวงศา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ขับเคลื่อนองค์กรด้วยวิสัยทัศน์ ความศรัทธา และความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเปิดศักราชใหม่อย่างเป็นสิริมงคล บริษัทได้จัดพิธีบวงสรวงประจำปี 2569 ณ บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด โดยเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่สะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อคุณค่าแห่งความเชื่อ วัฒนธรรม และจิตวิญญาณขององค์กร เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร นักธุรกิจ และองค์กรในทุกมิติ
พิธีบวงสรวงได้รับเกียรติจากพระเกจิและพระมหาเถระผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประกอบพิธี อาทิ พระเทพ วชิรวิทยานุสิฐ พิศาลพัฒนกิจโกศล วิมลสีลาจารนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ (วราห์ ปุญญวโร) เจ้าอาวาสวัดโพธิทอง พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์รวม 9 รูป ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงองค์ท้าวมหาพรหมและองค์พระพิฆเนศ เพื่ออำนวยพรให้การดำเนินธุรกิจในปีที่ 29 เต็มไปด้วยความรุ่งเรือง ความมั่นคง และความสำเร็จอย่างยั่งยืน
ดร.ปิยะวัฒน์ จุลล์จักรวงศา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การก้าวสู่ปีที่ 29 ของซูเลียน ไม่ได้สะท้อนเพียงระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ แต่คือบทพิสูจน์ของพลังศรัทธา ความร่วมแรงร่วมใจ และความมุ่งมั่นของนักธุรกิจซูเลียนทุกคน ซูเลียนจะยังคงยืนหยัดพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง ควบคู่กับการสร้างโอกาส สร้างคุณค่า และเติบโตอย่างมั่นคงไปด้วยกันในระยะยาว”
สำหรับงานเฉลิมฉลองครบรอบ 29 ปี ซูเลียน จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เต็มอิ่มด้วยกิจกรรมพิเศษ การแสดงอันตระการตา และช่วงเวลาแห่งการรวมพลัง ที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณขององค์กรซูเลียนในฐานะเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่ง และพร้อมก้าวสู่บทใหม่แห่งความสำเร็จอย่างสง่างาม